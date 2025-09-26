「與斯金斯比肩，甚至更勝一籌」克蕭大讚山本由伸

▲克蕭大讚山本由伸。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

山本由伸今（26）日先發出戰亞利桑那響尾蛇，主投6局飆出7次三振、無失分，收下本季第12勝，幫助洛杉磯道奇在國聯西區順利拿下龍頭4連霸。賽後，本季結束後將引退的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）盛讚了山本的優異發揮。

這場比賽，弗里曼（Freddie Freeman）炸裂單場雙響砲，帕赫斯（Andy Pages）與大谷翔平也各開轟，全隊轟出4發全壘打，搭配11支安打攻下8分；投手群方面，山本先發6局無失分，接力的史考特（Tanner Scott）、克萊恩（Will Klein）與班達（Anthony Banda）也順利壓制，合力完封對手，順利在封王戰奪下勝利。

賽後回到休息室，道奇全隊展開香檳大戰，總教練羅伯斯（Dave Roberts）喊出「恭喜！」後，球員們戴上護目鏡盡情噴灑，準備的480瓶啤酒與216瓶香檳在短短40分鐘內全數化為泡沫。

即將退役的老將克蕭難掩激動：「人生中這樣的時刻不會有太多次，所以必須好好慶祝，沒有人能預測未來會發生什麼，能和隊友一起慶祝這段艱苦旅程的成果，真的很特別，這是獨一無二的瞬間，我要盡情享受，這是最棒的感覺。」

他強調：「我真的很愛這支球隊，能與這些夥伴們並肩作戰並慶祝，是棒球最美好的地方，這次的封王對我意義非凡，因為這是最後一次，所以更加特別，真的很棒。」

克蕭也盛讚帶領球隊勝利的山本：「他不可思議地出色，今天依舊展現壓制力，斯金斯（Paul Skenes）確實打出了一個偉大的賽季，也配得上賽揚獎，但由伸與他不相上下，甚至可能更勝一籌，我很感激我們球隊有他存在。」