詹皇想簽1+1短約遭湖人拒絕　內部人士：根本沒任何談判

▲詹姆斯希望簽短約留在洛杉磯，但傳出湖人拒絕任何談判。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）與球團之間傳出嫌隙。據《Bleacher Report》報導，詹姆斯今夏希望簽下一份「1+1」短約（1年保障＋1年球員選項），但湖人並未提出任何續約報價，讓這位40歲的超級巨星感到不滿，新賽季前夕更添不確定性。

一名聯盟內部人士直言，「他確實想要續約，但湖人顯然不願意給，這就是他做出反應的原因。」另一位高層也補充，「根本沒有任何談判，湖人什麼都沒提供，等於把詹姆斯逼進死角。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹姆斯目前合約僅剩最後一年，明年夏天將成為「完全自由球員」。雖然他仍希望留在洛杉磯，但湖人已為「潛在」分手做準備。倘若他能在第23個賽季繳出穩定貢獻，球團不排除再給短約；反之，他的高額薪資空間將被挪作追逐其他巨星之用。

▲湖人交易得到唐西奇後，重心逐漸轉移，詹皇首次成為「副手」角色。（圖／達志影像／美聯社）

上季詹姆斯仍有場均24.4分、7.8籃板、8.2助攻的全能表現，但在湖人2月交易得到唐西奇（Luka Doncic）後，球隊核心已出現轉移，詹皇新賽季將首度以「副手」角色出戰，也讓他的價值與地位受到挑戰。

步入40歲，詹姆斯本就處於生涯尾端，如今合約僵局更讓退休傳聞甚囂塵上。對湖人而言，他已不再是唯一答案；而對詹皇而言，這種待遇讓他沮喪，雙方之間的裂痕逐漸浮現。

不過，詹姆斯仍計畫全力迎接2025-26賽季，希望帶領湖人重返競爭行列。他的生涯向來以「掌握自己命運」為標誌，如今這份掌控卻開始鬆動。無論是繼續披上紫金戰袍、還是轉投他隊，這個賽季都可能成為他傳奇生涯決定性的一章。