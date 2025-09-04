大坂直美當媽後首度闖美網4強　笑稱「肩上重擔放下了」

▲大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

日本名將大坂直美4日上午在美國網球公開賽女單8強戰，以6-4、7-6（3）擊敗 捷克11號種子穆霍娃，職業生涯第5次闖進大滿貫4強，也是她成為母親後首次晉級準決賽；這位4屆大滿貫冠軍同時也將戰績推進至大滿貫8強戰全勝（5勝0負），展現重返巔峰的決心。

Naomi Osaka is one step closer to the US Open final! pic.twitter.com/WsEcBO17sv [廣告]請繼續往下閱讀... September 4, 2025

自從復出後，大坂常因非種子球員身分而面對強度極高的大滿貫籤表，令她一度感到沮喪，不過，在7月底蒙特婁站打進決賽後，她終於以種子球員身分來到紐約，並成功再次踏入4強舞台。

「我真的很受到巡迴賽上那些媽媽們的激勵，」大坂直美在賽後表示，「但我也常常覺得自己不夠好，或者被落下，當其他媽媽回歸後立刻有好成績時，我感覺好像自己出了什麼問題；我知道Belinda Bencic打進了溫布頓4強，所以我感覺好像在一場奇怪的比賽裡輸掉了，現在我能站在這裡，我覺得像是肩上重擔被放下。」

NAOMI OSAKA'S US OPEN RUN CONTINUES



She is now 5-0 in Major quarterfinals pic.twitter.com/vB5Xcu2pSC — SportsCenter (@SportsCenter) September 4, 2025

首盤前9局雙方各自保發，唯一破發點出現在首局，穆霍娃一度有機會，但被大坂用正拍致勝球化解；直到第10局，大坂把握對手3次非受迫性失誤，成功破發拿下首盤。

大坂將比賽後段的強度比作拳擊：「只是換成了網球罷了。」

Look who is back.



Naomi Osaka has returned the US Open semifinals. pic.twitter.com/qujVkuSX1X — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2025

次盤開始，穆霍娃休息後帶著活力回場，立刻破發，終結大坂連續 18局保發的紀錄；不過，大坂隨即回破，展現冠軍與母親的韌性，比賽在4-4時再度陷入拉鋸，穆霍娃2度破發後準備發球拿下第2盤，但大坂在關鍵時刻打出正拍扣殺，將比賽拉回平手，雙方之後互保，把比賽帶進搶7。

搶7中，大坂火力全開，很快就以6-2領先，最終在第2個賽末點結束比賽。

大坂承認過程極為艱難：「老實說，我甚至不記得當時在想什麼，但她是我遇過最難纏的對手之一，我們打過很多次，她也贏過我幾次，包括去年在這裡，所以我知道會是一場硬仗。」

On the rise Naomi Osaka's first semi-final since becoming a mother pic.twitter.com/PezgVn1LUO — BBC Sport (@BBCSport) September 4, 2025

統計顯示，大坂成為公開賽年代以來，第3位在職業生涯前5場大滿貫8強戰全勝的女球員，與艾芙特及莎芭蓮卡並列。

大坂4強將與美國新星安妮西莫娃（Amanda Anisimova）爭奪決賽席位。

安妮西莫娃在WTA與大滿貫對戰紀錄上皆以2-0領先大坂，2次勝利分別來自2022年澳網與法網；大坂坦言挑戰嚴峻：「這絕對會很艱難，我已經輸給她2次，她非常有天賦，隨時都能打出致勝分，我知道這會很難，我也很喜歡她這個人，所以我平常會為她加油。」

她最後笑著補充：「不過不是在對我比賽的時候啦！但我覺得會很有趣，而且她是美國人，這項比賽對她意義非凡。」