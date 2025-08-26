死敵！「主場王」帕赫斯交手格林5打席炸3轟　關鍵是不能放過

▲帕赫斯生涯交手格林的成績亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇外野手帕赫斯（Andy Pages）今（26）日先發出戰辛辛那提紅人，再度展現他面對火球派先發投手格林（Hunter Greene）的壓制力。此役他單場雙響砲，繳出2安打4打點，助隊7比0完封對手。值得一提的是，帕赫斯生涯共面對格林5個打席，已炸裂3發全壘打。

帕赫斯本場擔任第8棒、中外野手，3局下面對格林的滑球，他一棒掃出本季第22號全壘打；5局下無人出局時，再逮住對方速球，將球轟向左外野大牆，收下第23轟；加上7局下外野高飛犧牲打，單場包辦4分打點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Light it up like dynamite



Andy Pages puts the @Dodgers in front! pic.twitter.com/a7KlAj86N4 — MLB (@MLB) August 26, 2025

Andy Pages has a 2-homer night!



He's driven in all 3 @Dodgers runs pic.twitter.com/8JFGfY6f5I — MLB (@MLB) August 26, 2025

對於與格林的交手，帕赫斯表示，「他的速球非常有威力，絕對是那種我們稱為plus-plus級別的速球投手，但遇到這種投手，關鍵就是不能放過他們的失投，我今天就是把握住了那樣的機會。」

根據數據統計，帕赫斯面對格林生涯共5個打席，就敲出3發全壘打，展現極佳對位數據。

另外，截至目前為止，帕赫斯本季的23支全壘打，其中有18支是在道奇體育場擊出，生涯36轟也有25發來自主場。對此他回應，「其實我不覺得有什麼不同，我在這裡打得很自在，但我相信自己在其他球場也能打出好表現，只是剛好都在這裡打出來而已。」