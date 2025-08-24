黃韋盛腳踏車爆胎？神奇盜壘伴隨「曼陀珠之力」感謝老天爺

▲黃韋盛。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟黃韋盛23日單場演出三次盜壘，成為總教練平野惠一與隊友許基宏口中的致勝關鍵。特別是第9局下的第三次盜壘，滑壘過程中護膝的緩衝泡棉竟灑落在壘包附近，黃韋盛笑稱是「曼陀珠之力」，隨後許基宏敲出再見安打，幫助兄弟以4比3獲勝。

賽後總教練平野惠一表示：「最後韋盛的盜壘非常關鍵，就算失敗也沒關係。」許基宏也說：「很關鍵啊，如果沒有那次盜壘，我可能需要長打才能結束比賽。他抓到起跑的節奏，為我製造了機會。」

有趣的是，盜上二壘時，護具裡的緩衝泡棉隨滑壘過程灑落，被球迷戲稱為「神奇的魔法」、「爆米花」或「棉花糖」。許基宏在兄弟Twitch直播時甚至笑說，以為是壘包氧化。更有球迷發揮創意，結合黃韋盛的「黃色腳踏車」外號，將這幕形容為「腳踏車爆胎」，相當有趣。

黃韋盛回憶當下說：「自己有嚇到，而且腳很痛，因為大巨蛋的土比較硬。之前來大巨蛋，每次滑壘襪子都會破掉，都是同一隻腳，破了3雙襪子。」他表示習慣戴護膝，只會用同一邊滑壘，「沒想到這次還是破了。」談到關鍵盜壘，他笑說：「大家說有拐氣，那可能是曼陀珠之力，老天爺有幫忙。」

單場3次盜壘寫下生涯新高，他回顧：「第一次是自己判斷，後面兩次有戰術。我觀察投手動作，抓到好的起跑時機。第三次沒有特別抓好，因為擔心被牽制出局，離壘比較保守，剛好（台鋼捕手）張肇元漏球，所以算是比較幸運。」談及盜壘企圖心，他直言：「很想完成使命，盜壘才變得有意義，自己也很開心。」