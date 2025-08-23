運動雲

>

「周六魔咒」解除！桃猿止8連敗　古久保驚：完全不曉得有這回事

▲▼ 古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

▲古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今（23日）在主場以8比3擊敗統一獅，不僅讓對手苦吞近期3連敗，也拿下對戰5連勝，最重要的是，桃猿終於擺脫「周六不勝」的魔咒，睽違超過兩個月後，在周六比賽再度品嘗勝利滋味。

桃猿自6月21日之後，周六比賽陷入低潮，吞下8連敗，直到今晚才成功止血。總教練古久保健二賽後笑說，自己完全不曉得這段「魔咒」，聽到還瞪大眼，「完全沒聽說。」不過今天止敗後，希望能讓球迷朋友安心一點，「未來還會繼續努力拚戰。」

桃猿昨天火力全開，今天延續氣勢再爆發，布雷克狀態不佳，被桃猿打線緊咬。古久保指出，「可能天氣炎熱關係，他狀態沒有那麼好，其實威能帝也是一樣，但我們選手真的打得非常漂亮。」

團隊猛敲16支安打，不僅火力發揮，戰術執行也到位。古久保透露，「今天打帶跑戰術有執行成功，林智平、張閔勛兩個戰術都有執行成功，這對球隊攻勢幫助很大。」

此役先發的洋投威能帝主投6局僅失2分責失，用106球送出6次三振，收下個人本季第9勝，並完成連續9場優質先發。古久保肯定地說，「上一次對兄弟3比0領先最後被逆轉，那一場後，其實他表現都非常穩定，今天內容工作都有做好，這一場非常有水準。」

近況火燙的桃猿，最近9場比賽拿下7勝，狀態正佳。古久保認為，打線逐漸固定下來，是關鍵因素之一，「這幾場表現打線串連非常順暢，得分效應慢慢變好，選手大家都很努力打每一場比賽。」

桃猿上一次在周六贏球是6月14日，這次終於再度於周六贏球，古久保驚呼，「完全不曉得這回事，也沒有聽說。」不過確實有感受到周末五、六、日的勝率偏低，部分原因與先發輪值調整有關，「但我們能做好的，就是眼前工作要做好，努力拚戰每一場。」

