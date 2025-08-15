2025第12屆亞洲青少棒17日開打　中華隊瞄準2連霸

▲2025第12屆亞洲青少棒17日開打 圖為中華隊76號趙晟皓。（圖／棒協提供）



記者胡冠辰／綜合報導

2025年第12屆亞洲（U15）青少棒錦標賽將於17日在臺南亞太國際棒球訓練中心成棒主、副球場開打，這也是此賽事自2002年後，暌違23年再度在臺灣舉辦，上一屆在韓國拿下冠軍的地主中華隊，期許能將冠軍盃留在台灣，完成2連霸。



本屆亞青少賽事共有來自亞洲地區8國（地區）隊伍參賽，除中華隊外，還有日本、韓國、香港、菲律賓、泰國、巴基斯坦與斯里蘭卡，所有球隊都在今（15日）報到完畢，明天將分批至賽事場地進行練球，迎接後天的正式賽到來。



今年中華隊以新北二重國中為主體，集合來自全台的青少棒好手，進行為期近2個月的集訓，總教練邱耀宇此次的目標，除了要幫助國家爭取最佳成績外，更希望這批孩子們能被在國際舞台上被外界看見。



▲2025第12屆亞洲青少棒17日開打 圖為中華隊48號葉幸福。（圖／棒協提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

此次賽事主場地為臺南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，這也是此場地落成後首次舉辦正式國際賽，中華隊17日晚間6點半將在此迎戰韓國隊，作為本屆賽事的開幕戰，門票已於拓元售票系統開賣，單一價300元。



中華隊在歷屆亞洲青少棒錦標賽中，共奪得7次冠軍，日本隊則是3次、韓國1次。