亞洲盃12強出爐！　中華男籃今晚拚「復仇」約旦前進8強

▲中華男籃、陳盈駿。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃今晚再戰約旦，力拚報上屆被逆轉的一箭之仇。。（圖／取自FIBA官網）

記者游郁香／綜合報導

本屆亞洲盃12強與8強附加賽對戰組合正式出爐，中華男籃今晚7點迎戰宿敵約旦，力拚繼2013年後再次前進8強，也尋求報上屆附加賽遭約旦大號三分絕殺的一箭之仇。總教練圖齊點出，情緒控制與徹底執行戰術，將是搶勝的兩大關鍵。

上屆亞洲盃，中華隊在8強附加賽面對約旦，終場前1分鐘還握有9分優勢，卻沒能守住勝果。最後3秒，約旦落後1分時對陳盈駿犯規，他因見血被迫退場，由李愷諺代罰兩球，結果僅罰進一球，給了易卜拉辛（Freddy Ibrahim）砍進大號逆轉三分的機會， 以96比97痛失8強門票。

▲中華男籃陳盈駿、賀博、林庭謙、高柏鎧。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃陳盈駿。（圖／取自FIBA官網）

李愷諺賽後自責寫下，「罰球爛，我扛」，成為球迷口中的「扛哥」，那場比賽也成為台灣球迷心中難以抹去的傷痛。

本屆中華隊陣容堪稱近年最完整，由3位旅CBA好手劉錚、陳盈駿、林庭謙領銜，並有賀丹、賀博助陣。小組賽先後擊敗菲律賓與伊拉克，最後一戰慘輸紐西蘭40分，以2勝1敗、D組第2晉級12強，必須贏下今晚的附加賽才能前進8強，很巧的是，對手又是約旦。

約旦本屆表現不若上屆強勢，小組賽僅拿下1勝，小贏印度7分，但陣中歸化球員達爾火力驚人，曾單場轟下30分，仍是必須嚴防的對象。

▲中華男籃陳盈駿、賀博、林庭謙、高柏鎧。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃賀博。（圖／取自FIBA官網）

本屆亞洲盃12強名單已確定，澳洲、伊朗、中國與紐西蘭分組稱霸，直接鎖定8強；其餘南韓、黎巴嫩、日本、關島、沙烏地阿拉伯、約旦、中華隊及菲律賓等8隊，將透過附加賽爭奪最後4張晉級門票。

8強附加賽對戰組合：

8/11 19:00　中華 vs 約旦（勝者對伊朗）
8/12 00:00　菲律賓 vs 沙烏地阿拉伯（勝者對澳洲）
8/12時間待定　南韓 vs 關島（勝者對中國）
8/12時間待定　日本 vs 黎巴嫩（勝者對紐西蘭）

關鍵字： 亞洲盃男籃中華男籃約旦劉錚陳盈駿林庭謙賀丹賀博

