盛讚鄧愷威變化球很穩！曾豪駒看見兩年來成長：會有越來越多機會

▲ 鄧愷威 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／台北報導

台灣好手鄧愷威於9日在大聯盟拿下生涯首勝，備受期待成為明年經典賽成為中華隊的一員。總教練曾豪駒也關注到鄧愷威的投球表現，並看見他在成長的軌跡上，特別提到他的變化球相當犀利，能有效引誘打者，期待他能獲得更多的機會。

鄧愷威擔任第二任投手，投5局無失分，幫助球隊以5比0完封國民隊。曾豪駒對鄧愷威的表現給予高度評價，「今天投得非常好，控球穩定，比前一場更穩定。」變化球的表現也十分吸引注意，「橫掃球、滑球、伸卡球、變速球都穩定，能引誘打者出棒，這是他努力的結果，期待他未來越來越好。」

在關鍵的第五局，面對滿壘危機，鄧愷威在教練團喊暫停後，成功以三顆球解決危機，表現相當出色。曾豪駒說道，「面對危機時，他能保持冷靜，沒有亂了陣腳，慢慢出局數，顯示了他的成長。」

這樣的場面與經典賽情境相似，但鄧愷威已展現出更有自信的面對方式。曾豪駒也表示，「經過這兩年的挑戰，他的心態越來越成熟，未來一定會是一位很好的投手。」他的自信心提升也體現在肢體語言上，控球穩定性從去年到今年有顯著的提升。

中華隊正積極關注旅外好手，曾豪駒表示，「他一直是我們非常期待的投手，雖然2023年狀況沒那麼穩定，他也對自己表現不如預期，但看到他的成長，真的很令人期待。這場比賽中，他的自信心提升，我相信未來會有更多的機會。」

關鍵字： 鄧愷威大聯盟中華隊投手曾豪駒

