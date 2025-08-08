運動雲

身披「大谷背號17」156球完投奪勝　萬谷堅心甲子園領軍擊敗智辯和歌山

▲萬谷堅心。（圖／翻攝自X／スポニチ）

▲萬谷堅心。（圖／翻攝自X／スポニチ）

記者胡冠辰／綜合報導

身披與大谷翔平相同的「背號17」，花卷東高中二年級左投萬谷堅心在2025年夏季甲子園首戰，以156球完投9局僅失1分的優異表現，帶領球隊以4比1力克春季選拔亞軍智辯和歌山，不僅挺進下一輪，更為岩手縣代表在與和歌山代表隊的歷來5度交手中，拿下歷史性首勝。

萬谷堅心此役雖在首局失分，但隨後沉著應對，即使多次讓對手攻佔得點圈，仍能憑藉滑球與速球有效壓制強敵打線；完投後受訪時，他帶著笑容回憶比賽表示：

「對手從第一棒到第九棒都是非常厲害的打者，所以我一直告訴自己要盡可能把失分壓到最少，教練事前也對我說『就算被打也沒關係』，這讓我投起來比較放鬆，捕手高橋蓮太郎學長不斷鼓勵我，內野守備也幫我守下很多球，真的很感謝大家。」

對於自己所背的17號球衣，萬谷則展現成熟心態說道：「這是教練給我背號時的期望象徵，我知道這個號碼曾屬於大谷翔平與菊池雄星兩位大前輩，我會努力不負這份期待，繼續精進投球。」

花卷東在首局即展開反攻，一壘安打與犧打製造一出局二、三壘機會，四棒古城大翔敲出游擊方向滾地球，對方守備出現野手選擇，追平比分；接著五棒赤間史彌的左外野高飛犧牲打將比數改寫為2比1，完成逆轉。

第5局，新田光志朗適時中前安打再下一城，第6局，赤間再敲安打上壘後，由七棒高橋蓮太郎補上左外野安打，送回本場第4分。

花卷東總教練佐佐木洋在賽後談到萬谷的表現時坦言：「這並非他最理想的內容，保送太多，他也說手因為流汗有點滑，但到了第5局的冷卻時間後，他有穩住心態，後半段投得很不錯。」

他進一步指出，雖然考慮過投手更替，但因對手左打者眾多，最終仍決定信任萬谷完投，他也對17號背號給予高度評價：「這是菊池雄星、大谷翔平都曾穿過的號碼，雖然萬谷現在還沒達到那樣的高度，但我真心希望他將來能成為那樣偉大的投手。」

