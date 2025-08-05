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林佳緯失誤種敗因！林岳平不苛責　遇不理性言論攻擊是他課題

▲陳傑憲、林佳緯。（圖／統一獅提供）

▲林佳緯。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將日前在新莊球場迎戰統一獅，最終以2：1逆轉獲勝。統一獅因中外野手林佳緯在8局下的失誤種下敗因，對此總教練林岳平並不苛責，也期待他能透過挫敗成長。

當時比賽進行到8局下，富邦在0：1落後的情況下，兩出局後范國宸先選到保送，接著張育成擊出安打，成功占據一、三壘。隨後戴培峰擊出中外野高飛球，林佳緯卻發生接球失誤，讓代跑的蔡佳諺與張育成接連回來得分，最終改變比賽局勢。這一失誤也讓富邦成功反超，最終以2：1獲勝。

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林岳平今天賽前談到林佳緯的失誤。他指出，失誤是每位球員都會遇到的情況，這場比賽的失誤雖然給球隊造成傷害，但並非只有林佳緯一人發生過，其他選手也曾有過類似情形。

餅總強調，這是林佳緯需要記取的教訓，希望他能在未來的練習與比賽中越來越好。

林佳緯也承受許多外界的負面聲音，林岳平認為，這是他必須面對的挑戰，「這是他要面對的，他是天賦很高選手，有可能大家認為他態度比較鬆散，我們責任就是要盯著他，失誤了造成球隊傷害，怎麼讓未來幫球隊守下更多球，或是拿出更好成績，這是他要持續努力的課題。」

「如果因為這樣失誤導致往後比賽發揮沒這麼好，這可能就要考慮是不是有人可以替補。」林岳平也認為，年輕已經不能再當成藉口，「失誤是每位選手都會面對的情況，重要的是如何從中學習、改進。」

藉由這次失誤，林岳平希望林佳緯能夠積極改進，並在未來的比賽中表現得更好。

至於林佳緯是否有記錯出局數？林岳平則認為沒有這狀況，「沒有啦，他是接到掌心彈出來，因為漏球想快速回傳。」

這兩天有鼓勵他嗎？林岳平笑回，「我沒有把他下二軍，就是鼓勵他啦，希望他可以慢慢堅強，雖然他看起來鬆散，但他真的是一位很認真的球員。」

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