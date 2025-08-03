初登板吞敗未氣餒　鄧愷威：我不是天選之人 只是沒有放棄的普通人

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

台灣旅美投手鄧愷威今（3日）迎來人生首次大聯盟先發，披上舊金山巨人戰袍出戰火力強勁的紐約大都會，雖最終僅投3.1局失5分吞敗，但他賽後發表真摯聲明，感性表達這場登板背後的努力與信念，他表示自己不是天選之人，只是一個始終沒有放棄的普通人。

鄧愷威在大聯盟首次先發就碰上火力兇猛的大都會，開賽他對尼莫（Brandon Nimmo）投出觸身球，隨後又將左右開弓強打林多（Francisco Lindor）奉送四壞上壘，雖然成功三振索托（Juan Soto），但他面對阿隆索（Pete Alonso）時挨轟三分砲。

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接下來鄧愷威在2至3局一度連續解決6名打者，直到4局下面對穆林斯（Cedric Mullins）才被敲出安打，接著穆林斯盜上二壘，加上保送貝提（Brett Baty）形成危機，教練團決定將鄧愷威換下，由蓋吉（Matt Gage）接手投球。

鄧愷威此戰主投3.1局，用球數67球、其中44球為好球，被敲4支安打、失5分，另有3次保送與4次三振，退場時防禦率為13.50，球速最快153公里，吞大聯盟首敗。

▲鄧愷威限時動態全文。（圖／截自鄧愷威IG）



鄧愷威賽後透過限時動態發表聲明，感性回顧自己18年棒球路，他寫道：「能夠再次站上大聯盟投手丘，是無數努力與等待累積而來的結果。」他不諱言成績不理想，但強調這些不足正是提醒自己該努力的方向。

他表示，自己並非天賦異稟之人，而是一路上不放棄、默默耕耘的普通人，「十幾年如一日做著同樣的事，只為了成為更好的自己。」

最後他感謝貴人、家人與球迷的支持：「未來的路仍不輕鬆，但我們一定會繼續努力，朝著下一個挑戰前進。」、「每一次揮臂，都是為了追逐下一個棒球夢！」