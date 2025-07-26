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外界催補強　羅伯斯選擇相信康佛托：他的力量還沒用盡

▲道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）談及球隊傷兵狀況。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊外野手康佛托（Michael Conforto）近期打擊狀況不穩，引發外界要求球隊補強左外野的聲浪。然而總教練羅伯斯（Dave Roberts）並未放棄這位具有資歷的重砲手，表示球隊將再觀察他一週，評估是否能穩定貢獻。

根據美媒《Dodger Blue》報導，康佛托自7月11日以來的8場出賽（其中6場先發）打擊逐漸回溫，期間繳出打擊率.318、上壘率.348、長打率.500的成績，敲出1支二壘安打與1發全壘打、貢獻2分打點。

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「雖然外界持續呼籲球隊在交易截止日前補進另一名左外野手，但道奇隊內部傾向在下決定前，再觀察康佛托接下來約一周的表現。」報導指出。

羅伯斯也在訪問中表達對康佛托的支持，「我們會繼續讓康佛托上場，希望他能有所表現，也希望他自己能抱持正面心態。對我來說，重要的是球隊中的球員對自己有信心。而我也相信他。雖然我曾多次將他從先發名單中移除，但我仍持續給他機會。我相信他的實力還沒耗盡。」

康佛托季中加盟道奇以來表現起伏不定，近期雖出現回穩跡象，但能否就此穩定發揮、爭取留隊位置，將是交易大限前的觀察重點之一。

▲▼康佛托（Michael Conforto）。（圖／達志影像／美聯社）

▲康佛托（Michael Conforto）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 道奇隊康佛托打擊球隊觀察

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