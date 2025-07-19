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中華隊驚天逆轉勝！　「單局雙安」蔣少宏奪MVP：老了也會記得

▲中職明星賽，單場最有價值球員蔣少宏。（圖／記者林敬旻攝）

▲中職明星賽，單場最有價值球員蔣少宏。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2025中職明星賽首戰由「中華隊」對戰「明星隊」，在一場高潮迭起、笑料與技術兼具的球星盛會中，中華隊靠著7局上半狂灌6分上演逆轉秀的瘋狂表現下，以7比5力克明星隊，搶下明星賽系列首場勝利；賽後中華隊蔣少宏以單局雙安、領軍反攻的關鍵表現榮獲單場MVP。

比賽轉捩點發生在7局上半，當時中華隊1比5落後，此時他們卻展現驚人韌性，蔣少宏、張政禹與李凱威連續安打先追回1分，接著邱智呈再貢獻關鍵一擊將比數拉近至3比5；隨後吉力吉撈．鞏冠藉對方守備失誤上壘並帶有2分打點，雙方5比5戰平。

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隨後味全龍重砲朱育賢安打助隊反超，潘傑楷與蔣少宏接續安打再添1分，中華隊這個半局狂攻6分，將比數逆轉為7比5，完成逆轉。

▲中職明星賽，台灣隊蔣少宏。（圖／記者林敬旻攝）

▲中職明星賽，台灣隊蔣少宏。（圖／記者林敬旻攝）

中華隊本戰最大功臣莫過於龍隊捕手蔣少宏，他在第7局貢獻單局雙安，在打線中起到關鍵得分作用，對此他賽後受訪時高興表示：「我覺得今年明星賽應該是目前有生之年最有印象的一屆，可能以後老了的時候還是會蠻有印象的，因為在明星賽拿MVP真的很不容易。」

談及總教練葉君璋在場上的奪下鐵捕封殺王的表現，蔣少宏笑說：「他是我偶像啊，絕對是一百分的！」至於葉總在比賽中一度爆傳是否嚇到他？蔣少宏最後則打趣回應：「沒有，我覺得他是故意的，製造一點效果。」

關鍵字： CPBL中華職棒明星賽蔣少宏

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