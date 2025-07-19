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掌聲中說再見！　志田千陽、松山奈未結束國內最後一舞：留下很多回憶　

▲松山奈未、志田千陽組合。（圖／翻攝自X／my_dear_nami）

▲松山奈未、志田千陽組合。（圖／翻攝自X／my_dear_nami）

記者胡冠辰／綜合報導

日本羽球女子雙打名將組合志田千陽與松山奈未，19日下午出戰日本公開賽4強，她們全場歷經苦戰，遺憾以13比21、10比21不敵馬來西亞陳康樂、蒂娜組合無緣晉級決賽；這場比賽亦為兩人在日本國內的最後一戰，場邊湧入大批球迷見證這段搭檔關係的重要時刻。

在2024年巴黎奧運中，志田與松山曾在銅牌戰中擊敗陳康樂、蒂娜組合摘銅，但這次雙方重逢戰況迥異，志田、松山全場處於下風，無法有效破解對手快節奏的進攻與細膩的緩急調度。

志田賽後指出：「對手表現比預期更好，尤其在防守與挑高球的運用非常出色，導致我們無法展開自己的節奏與打法。」松山則難掩遺憾的表示：「我們完全沒能展現出屬於自己的風格，這讓我對於這場最後的國內賽事感到非常懊悔。」

松山此前因傷停賽，兩人僅有約一個月時間進行完整訓練，並睽違兩個月再次參加國際賽，此役兩人狀態未及巔峰，第一局僅拿下13分，第二局更因連續失誤陷入苦戰，最終僅得10分，耗時36分鐘吞下敗仗。

志田接著表示：「比賽中發現，在場面不利的時候，要徹底轉換心態真的很困難，輸球讓人遺憾，但我不會過於悲觀，只要從比賽中反省一點點，就是成長。」

儘管輸球，志田與松山仍創下在日本公開賽的歷史最佳成績（4強），突破過往8強瓶頸。現場觀眾報以熱烈掌聲，歡送這對國內頂尖女雙選手，許多球迷揮舞著印有兩人名字的毛巾，持續為她們加油。

松山感性回應：「今天真的很幸福，唯一遺憾的就是沒能贏球。」志田亦說：「雖然比賽內容還有改進空間，但這一週我們展現了自己的風格，能在這樣的氛圍中打完比賽，留下了寶貴回憶。」

兩人日前已宣布將於8月巴黎世界錦標賽後結束搭檔關係，接下來僅剩中國公開賽與世錦賽兩項賽事，為這段黃金搭檔畫下句點。

「我們會再思考如何找回自我風格，只有打出覺得開心的比賽，才能展現真正的笑容。」松山提及，「雖然奪冠不容易，但我希望在世界錦標賽上能開心比賽，讓場上充滿笑容，這樣就足夠了。」志田最後語氣堅定的說道。

關鍵字： 志田千陽松山奈未日本羽球公開賽

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