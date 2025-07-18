沒有卡仔沒關係！費仔、龍仔點頭願打中華隊　蔡其昌赴美收穫滿滿





▲3A潛力砲手「龍仔」龍（Jonathon Long）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／台北報導

中華隊積極備戰2025世界棒球經典賽（WBC），針對擁有台灣血統的美籍球員展開誠意徵詢行動。聯盟會長蔡其昌日前率隊赴美，與多位潛在人選進行面對面會談。雖然響尾蛇球星卡洛爾（Corbin Carroll）明確表示將以加入美國隊為目標，但「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、「龍仔」龍（Jonathon Long）兩位潛力球員皆對效力中華隊展現高度意願。

蔡其昌親赴洛杉磯與目前效力小熊3A的龍會面，他指出，龍的母親為台灣人，這層血緣也讓國家隊的徵詢行動更具情感連結。特別的是，首次會面後，龍仔全家隔日再度邀請他們前往家中作客，誠意十足。

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「從龍到他的家人，都非常明確地表達高度意願，非常開心我們這麼有誠意邀請。」蔡其昌透露，家人對國家隊徵召非常正向，母親更表示這是難得的機會，且她與台灣淵源深厚，從小在台灣長大，龍的外公外婆長年居住台灣，也經常往返兩地，對台灣棒球發展相當關心。

這次長談不僅加深雙方了解，也讓國家隊對龍的加入有更清晰期待。總教練曾豪駒也很樂意將他納入國家隊。

不過蔡其昌也提到，龍有表達唯一變數，「現在所屬球隊小熊是同意他參賽，但可能也會發生變數，像是交易等，這是龍比較擔憂的地方。」

除了龍之外，蔡其昌透露，另一名具有台灣血統、效力勇士的費爾柴德，同樣展現出高度參賽意願。雖然原訂與團隊會面，但對方因臨時有事取消面談，特地向會長致歉。儘管未能見面，雙方仍保持密切聯繫。

「從聯絡與通話中，可以明確感受到他對加入中華隊的期待。」蔡其昌表示，儘管未能面談，已能初步掌握其態度，但仍有部分細節需進一步溝通，「這方面，對方也有說，希望能和他的聯絡人保持密切聯繫。」

比起龍的家人當面提出國家隊制度與訓練細節等疑問，蔡其昌表示，因為與費爾柴德未正式見面，接下來可能會先透過視訊深入交流。