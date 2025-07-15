運動雲

>

余德龍幫2人餵球！盼林智勝完美Ending　虧陳晨威只能場內轟？

▲余德龍。（圖／樂天桃猿提供）

▲余德龍。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿超級工具人余德龍將在今年中職明星賽擔任餵球投手，再度肩負起關鍵輔助角色。這並不是他第一次扛下餵球任務，過往曾與「大師兄」林智勝搭檔，甚至還有在台中洲際球場奪冠的回憶。

「之前有兩次跟林智勝合作，一次是在洲際，另一次是在花蓮，那邊對右打來說比較不利。」余德龍表示，除了智勝前輩，還幫洪宸宇餵過一次，「那是我第一次餵球，後來就跟智勝搭兩次。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這回林智勝「重出江湖」參加明星賽全壘打大賽，余德龍笑說自己平常就有幫隊內打者餵球的經驗，「很多時候都是當天抓到感覺，知道他要打哪個位置，我就盡量把球丟到那邊。」

他也透露，明星賽的全壘打大賽應該都把擊球熱區目標都放在內角，「盡量往內角丟，不要丟到人就好。」

擔任林智勝生涯最後一次全壘打大賽的餵球投手，是否有壓力？余德龍直言，「其實還好啦，只要知道打者的甜蜜點，我就盡量丟進去，目標是希望能幫智勝進複賽、甚至冠亞軍，完美的Ending！」

除了林智勝，另一位由他餵球的則是陳晨威。余德龍虧他，「晨威喔，就想辦法丟給他打，他本來就不是長打型的，不然叫他打一顆，跑出場內全壘打，他只能這樣。」

對於兩位選手是否都能晉級，余德龍直言不會辛苦，「因為才3分鐘，兩個加起來6分鐘，應該丟不到100顆球，我覺得還可以。」對於餵球節奏掌控，他認為還是要看打者狀況來調整。

根據規定，每位選手有3分鐘擊球時間，時間內可使用1次60秒暫停機會，余德龍笑說，「不行啦，超過40歲的要暫停兩次，我是說智勝，（智勝）至少要休息2次吧。」至於晨威，他直呼，「就給他3分鐘！」

可惜的是，余德龍僅在明星賽擔任餵球投手，如果要留在球場看比賽，需要另外買票，他笑說，「餵完球，我就回來了，當天來回，隔天如果有晉級就再去，如果他們兩個都晉級，他們休息時間應該要記得拿水給我喝！」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人　葉君璋、高志綱重披護具吸睛

明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人　葉君璋、高志綱重披護具吸睛

聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　「大眼妹」周婕妤：聽不到你笑我不準了

聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　「大眼妹」周婕妤：聽不到你笑我不準了

張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

大聯盟明星賽先發陣容出爐　大谷翔平國聯打頭陣、賈吉美聯第3棒

大聯盟明星賽先發陣容出爐　大谷翔平國聯打頭陣、賈吉美聯第3棒

洛杉磯奧運棒球賽程出爐　6隊6天爭奪史上第7金

洛杉磯奧運棒球賽程出爐　6隊6天爭奪史上第7金

曾砸160公里觸身球「兇手」　大谷翔平「哭臉」幽默反擊引爆笑

曾砸160公里觸身球「兇手」　大谷翔平「哭臉」幽默反擊引爆笑

快訊／賀丹轟29分、賀博25分　中華藍隊瓊斯盃拉尾盤撂倒阿聯

快訊／賀丹轟29分、賀博25分　中華藍隊瓊斯盃拉尾盤撂倒阿聯

陳奕迅踩空「重摔在地」！ 暖安撫粉絲...自嘲：有肉

熱門新聞

快訊／早上才晉級32強！撞球名將「火雲邪神」張榮麟驟逝　享年40歲

張榮麟打完比賽就不適遲未現身　隊友回飯店找他驚見已斷氣

遭爆料「頻繁出國」　體育署長鄭世忠確定取消北極行

明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人　葉君璋、高志綱重披護具吸睛

聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　「大眼妹」周婕妤：聽不到你笑我不準了

張榮麟生前最後發文「我hold住了」　球迷湧入悼念：太心痛了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

2張榮麟遲未現身　隊友回飯店找他已斷氣

3遭爆料頻繁出國　鄭世忠取消北極行

4明星賽最終名單公布！全壘打賽換4人

5聽到張榮麟猝逝頭皮發麻　大眼妹悼念

最新新聞

1德龍盼林智勝完美Ending！卻虧陳晨威

2平野點出李博登課題　8、9月是決勝期

3世大運掌旗官　陳弈通、楊亞依出任

4曾頌恩自稱「傲肖年」要贏林智勝！

5林子偉傳奇捕手拚準度：為什麼是我

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

連3戰1分差奪2勝！鋒總讚「很棒的循環」　揭李宗賢關鍵代打原因

李宗賢逆轉英雄落淚　感謝太太紙條鼓勵突破「神經痛」

李多慧送福利應援表演服超辣！　粉絲瘋喊：眼睛不知道該看哪裡

邊荷律潑球迷水反淋濕自己　慌張閃避還被偷襲超傻眼XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366