余德龍幫2人餵球！盼林智勝完美Ending　虧陳晨威只能場內轟？





▲余德龍。（圖／樂天桃猿提供）



記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿超級工具人余德龍將在今年中職明星賽擔任餵球投手，再度肩負起關鍵輔助角色。這並不是他第一次扛下餵球任務，過往曾與「大師兄」林智勝搭檔，甚至還有在台中洲際球場奪冠的回憶。

「之前有兩次跟林智勝合作，一次是在洲際，另一次是在花蓮，那邊對右打來說比較不利。」余德龍表示，除了智勝前輩，還幫洪宸宇餵過一次，「那是我第一次餵球，後來就跟智勝搭兩次。」

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這回林智勝「重出江湖」參加明星賽全壘打大賽，余德龍笑說自己平常就有幫隊內打者餵球的經驗，「很多時候都是當天抓到感覺，知道他要打哪個位置，我就盡量把球丟到那邊。」

他也透露，明星賽的全壘打大賽應該都把擊球熱區目標都放在內角，「盡量往內角丟，不要丟到人就好。」

擔任林智勝生涯最後一次全壘打大賽的餵球投手，是否有壓力？余德龍直言，「其實還好啦，只要知道打者的甜蜜點，我就盡量丟進去，目標是希望能幫智勝進複賽、甚至冠亞軍，完美的Ending！」

除了林智勝，另一位由他餵球的則是陳晨威。余德龍虧他，「晨威喔，就想辦法丟給他打，他本來就不是長打型的，不然叫他打一顆，跑出場內全壘打，他只能這樣。」

對於兩位選手是否都能晉級，余德龍直言不會辛苦，「因為才3分鐘，兩個加起來6分鐘，應該丟不到100顆球，我覺得還可以。」對於餵球節奏掌控，他認為還是要看打者狀況來調整。

根據規定，每位選手有3分鐘擊球時間，時間內可使用1次60秒暫停機會，余德龍笑說，「不行啦，超過40歲的要暫停兩次，我是說智勝，（智勝）至少要休息2次吧。」至於晨威，他直呼，「就給他3分鐘！」

可惜的是，余德龍僅在明星賽擔任餵球投手，如果要留在球場看比賽，需要另外買票，他笑說，「餵完球，我就回來了，當天來回，隔天如果有晉級就再去，如果他們兩個都晉級，他們休息時間應該要記得拿水給我喝！」