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陳晨威遞補全壘打大賽自嘲：漢草最差　林子偉、古久保都看好晉級

▲▼中職陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

▲陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

中職今公布明星賽全壘打大賽最終名單，陳晨威首度遞補參賽，苦笑稱自己應該是「漢草」最差，不過隊友林子偉跟自家教頭古久保健二都看好他晉級。

陳晨威今天賽前受訪笑說，接到聯盟詢問時還考慮了一下，「聯盟說要遞補魔鷹，聽說會滿累的，可能之後季賽狀態會影響到，不過機會難得，他們一直希望我參加，最後還是答應了。」

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有信心拿冠軍？陳晨威果斷回應，「沒有！」隨後自嘲笑稱，「一堆人沒打，這樣遞補下來，我看我的漢草應該是最差的。」

他認為全壘打大賽與例行賽打全壘打的條件不同，笑稱雖然去年有10轟，但這不一樣，「至少要能把球打出去就好。」
陳晨威坦言，平常練打也很少特別追求全壘打，偶爾才會出牆，「練習主要還是照節奏來，避免影響自己的機制，這方面會注意。」

談到過去是否有印象深刻的全壘打大賽場面，他表示，「沒有特別印象耶，就是看誰打比較多，誰拿全壘打王吧。」

至於本屆最看好誰奪冠？他點名林安可與吉力吉撈．鞏冠，「整體來看，應該就這兩個最有機會。」

被問到是否只是「陪玩」，陳晨威笑回，「不要真的玩一玩結果晉級就好笑了。」

這次誰幫他餵球？他透露是余德龍，「他剛好也要幫智勝，我也打過他餵的球，還可以，有準！」

古久保健二認為，陳晨威應該是有一點機會，「當然還是要看當下結果，不過他是有能力打全壘打的，在有限時間把球送出牆，也是一個技術。」對此陳晨威笑回，「真的假的？叫阿公要擔心一下之後的賽季狀態。」

至於林子偉，他也看好隊友晉級，「其實我覺得他可以，他是有那個爆發力，有沒有機會不敢說，但他就是有那實力。」

林子偉進一步分析，「不要看他瘦瘦的，他是左打算跑打類型，如果像子豪、安可他們那樣完整揮擊，季賽20轟也說不定，他去年10轟就很厲害，而且這種比賽不用跑，他滿有機會的。」

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