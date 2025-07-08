遭爆料時機巧合？張廖萬堅陷爭議　李洋出任運動部長呼聲高

▲李洋退役後轉任教職，持續關注基層與政策發展，是首任運動部長人選之一。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

教育部政務次長張廖萬堅遭爆，在出訪帛琉參加第12屆太平洋迷你運動會時，讓非公務人員身分的妻子同行並享禮遇待遇。由於他是運動部首任部長的熱門人選之一，在運動部即將掛牌的前兩個月爆出爭議，時機點相當敏感，引發外界臆測與部長人選之爭有關。

張廖萬堅與體育署署長鄭世忠，係應帛琉國家奧林匹克委員會之邀出訪，並拜會總統惠恕仁，盼深化雙邊運動交流。不料他今日遭指控妻子獲得機場禮遇通關、搭乘使館公務車等待遇，他隨即出面澄清，絕不會卡公家的一分錢、一毛錢，如所言不實願意辭職。

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行政院長卓榮泰先前表示，運動部將於9月9日掛牌成立，期盼由具前瞻性且形象清新的部長領軍，人選可能在7月出爐，張廖萬堅因長期督導體育業務被視為熱門人選，卻在此時遭爆料，時機敏感，引發政治操作與內部競爭的諸多揣測。

▲張廖萬堅赴帛琉遭爆料妻子同行享禮遇待遇，時機敏感。（圖／記者許敏溶攝）

除了張廖萬堅與鄭世忠，體育署前署長高俊雄也在名單內，體育界更有「新氣象」呼聲，包括兩屆奧運羽球金牌得主李洋、舉重女神郭婞淳與網球名將盧彥勳也被納入考慮。其中李洋退役後赴國體大任教，持續投入基層運動事務，更傳出上周在運動部諮詢會議中曾接受卓榮泰親自召見。

李洋在奧運締造歷史後，持續關心體育政策與基層發展，他曾坦言退役後仍希望為體壇盡一份心力。隨著張廖萬堅捲入爭議，李洋成為備受期待的潛力人選之一。

▲李洋曾坦言退役後仍希望為體壇盡一份心力。（圖／文總提供）