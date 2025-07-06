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甩肩膀向阿公自薦登板　「大谷德龍」笑稱「投一休半季」今守一壘

▲余德龍。（圖／樂天桃猿提供）

▲余德龍 。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／桃園報導

「大谷德龍」余德龍在5日樂天桃猿大幅落後時登板，使用滑球、變速球與蝴蝶球與打者周旋，成功解決3位打者，還上演美技守備。他笑說：「這是野手的本能反應，球怎麼來就怎麼去。」

桃猿第4局崩盤，讓富邦悍將單局灌進13分，余德龍坦言：「第5局就在阿公（總教練古久保）面前甩肩膀，鬧他一下，換個方式讓他開心，也轉換球隊氣氛，畢竟比賽還在繼續。」

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他笑稱自己「投一休半季」，表示：「還是會有新鮮感，久久丟一次，今年是第二次，希望是最後一次。」並補充：「如果用到我，就是牛棚已經燒掉了。我是投給打者打，跟他們玩來玩去，感覺會不一樣；如果是投手就不能笑。」他自認蝴蝶球效果不錯，「往（好球帶）中間丟，看它怎麼飛，平常賽前傳接球會玩。」

余德龍其中一打席讓林澤彬擊出一壘滾地球，賽後兩人還有互動，林澤彬笑說：「他跟我說『你打得不錯，被我玩了』，他丟蝴蝶球還偷催，真的有被玩、被欺負的感覺。」兩人過去在桃猿時期交情不錯，這場投打對決也讓彼此互虧一番。

今年首次先發守一壘，余德龍說：「我的一壘手套是跟林智平學長借的，投手手套是練習用，內外野我用的是同一個手套。」他坦言：「以前用過外野手套，覺得拿球不習慣，所以還是用自己習慣的。」

現代棒球重視多功能守備，有記者提問是否期待聯盟設置「工具人獎」，余德龍表示：「很多隊都有工具人，聯盟可以思考看看。每個位置都要守，但沒有獎項，對長年當工具人的選手來說有點不公平。」

至於如何維持身體狀況？他分享：「心態要保持年輕，經常做重訓。現在不太常跑步，用重訓來彌補。」

▲余德龍。（圖／樂天桃猿提供）

▲余德龍與林澤彬。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 桃猿余德龍守備樂天棒球

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