「大家都滿血回歸」張育成5安寫新猷！開轟順其自然Let it go

▲張育成 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將火力全開，以18比4大勝樂天桃猿，打線全面引爆，張育成此戰更繳出單場5安猛打賞的生涯代表作。他賽後坦言，「這是第一次，包括在美職也最多4支安打，繼續努力！」

張育成本場比賽第3局敲安帶有打點，第4局更在單局兩次打擊機會中敲出安打，完成「單局雙安」的紀錄。他笑說這是第一次，「繼續努力！」

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上半季因傷缺陣一段時間，張育成下半季順利歸隊，手感逐漸回溫，被問到是否「滿血回歸」，他謙虛笑回，「大家今天都滿血回歸。」

他進一步表示，球隊今天在打擊策略上做足準備，「其實今天大家設定得很明確，都是照著打擊教練給的目標執行，才有今天的勝利。」他也強調，仍有需要加強的地方，會持續努力。

對於下半季至今2場出賽的打擊感受，張育成認為，每一次上去打擊的感覺都不太一樣，「只是今天運氣比較佳，投手剛好投出我們想攻擊的球，我們的掌握度滿高。」

打擊除了節奏之外，運氣也是因素之一，張育成苦笑稱，「昨天感覺也不錯，只是運氣不佳，棒球就是這麼討厭，有時候需要帶點運氣才有好結果。」

張育成透露，身體目前沒有不適，防護團隊與教練團確保他完全康復後才安排出賽，「回到球場就表示沒不舒服了。」

目前他多半守備位置以一壘為主，張育成直呼，「畢竟我們現在游擊手（林澤彬）這麼燙，他就好好待在那，一壘就由我跟國宸輪流。」一方面也能減輕手的負擔？他表示，教練團確實是有這個計畫。

張育成此役5支安打，開季至今7場敲安中，就有4場開轟，對此他表示，「其實場上打擊只要跟到投手節奏，剛好設定想要的球，球就讓它自然而然let it go。」他強調，沒有想太多，「也沒有想全壘打或是怎樣，就是想辦法擊到球，這是我目前的想法。」