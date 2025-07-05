古久保曝林智平疲勞比想像中嚴重　張閔勛也心疼

▲林智平 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿隊老將林智平在上半季扮演穩定戰力，下半季開賽連續兩場未先發。總教練古久保健二今受訪坦言，林智平的疲勞程度比預期還要嚴重，目前優先目標是讓他身體恢復到100%，因為下周球隊又將面對5連戰的硬仗，出賽安排仍需審慎評估。

林智平在上半季尾聲連2周的6連戰，共先發7場，第一周連4場先發三壘，第二周則是連3場先發三壘。

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古久保健二透露，上半季末連續征戰，林智平導致體能出現極大消耗，「他在上半季最後幾周真的很拚，疲勞程度比我們想像的還要嚴重，恢復的進度也比較慢。」其實昨天下半季首戰，原本的先發名單中有排入林智平，但最終仍決定將他替換下來，確保不讓他更加疲勞。

古久保強調，林智平是球隊非常重要的戰力，會想辦法讓他的身體恢復到100%後再回到場上。」他也表示，這一波3連戰結束後，周一休兵、周二練習，周三起又是五連戰，「希望他能在這段期間好好恢復，我們會再觀察他的狀況來決定是否安排出賽。」

張閔勛今天賽前受訪談到林智平時，也是滿滿的敬佩，他說「像胖哥（林泓育）、智平（林智平）是我們這隊的典範，不只是我們球隊，甚至可以說是全中職的榜樣，是給年輕後輩學習最好的例子。」





▲張閔勛 。（圖／樂天桃猿提供）

張閔勛直言，40歲的林智平能天天出賽，表現依舊穩定，靠的是平時對自我訓練的高標準與對身體的用心保養。這也讓他不禁反思，年輕選手應該要適時頂上，「有時候我蹲在本壘後面看到三壘是他，都會想：學長好辛苦喔，好想讓他休息。但他打成這樣，我們也沒辦法讓他休息，其他學弟怎麼不努力一點？」

他苦笑稱，讓一個40歲的球員連續守三壘，其實算是滿殘忍的一件事，相較於其他隊老將如鏞基、金龍賢多半擔任指定打擊（DH），「三壘還要負責傳球、跑位、補位，負擔相對更重。」

對於林智平這樣的資深球員，仍能在球場上維持高強度表現，張閔勛表示，「這真的不簡單，是最值得學弟們學習的榜樣。他們的生活作息與訓練都非常自律，才能讓自己在40歲的年紀依舊維持表現，這不只是桃猿隊的年輕球員，中職其他隊的學弟也都值得學習。」