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睽違8年再繳完投勝！　巨人前塞揚雷伊率隊擊敗前東家

▲舊金山巨人王牌投手雷伊（Robbie Ray）本戰上演完投勝。（圖／達志影像／美聯社）。

▲舊金山巨人王牌投手雷伊（Robbie Ray）本戰上演完投勝。（圖／達志影像／美聯社）。

實習記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人台灣時間4日上午交手響尾蛇的比賽中，憑藉王牌投手雷伊（Robbie Ray）在老東家面前，睽違8年再度上演完投勝的好表現下，以7比2收下大勝，系列賽4連戰雙方各以2勝2敗作收。

雷伊全場用102球投完9局，僅被敲出3支安打、失2分，送出7次三振、1次保送；這是巨人自2024年8月2日史奈爾（Blake Snell）對紅人以來，首次有先發投手完投。

「如果他投7局我就滿意了，現在還看到完投，在這個時代真的很少見，」巨人主帥梅爾文（Bob Melvin）賽後激賞表示。

這場勝利對雷伊而言意義非凡，這是他自2020年被響尾蛇交易至藍鳥以來，首度重返老東家的主場登板，他上一次完投是在2017年5月30日，當時還是響尾蛇球員，面對海盜投出完封勝。

本戰雷伊前4局展現超強宰制力，送出12上12下，但5局下半被響尾蛇首名打者蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）相中91英哩紅中速球，一棒扛出左外野大牆，本季第27轟幫助球隊打破鴨蛋。

6至8局雷伊的投球力保不失且僅被敲1安，8局結束回到休息區後，雷伊與總教練僅用一個眼神交換無聲默契。「我跟他互看一眼，什麼都不用說，那眼神就是：這局是你的。」雷伊笑著說道。

9局下半雷伊遭遇危機，先是讓馬提（Ketel Marte）敲出陽春砲，接著對佩多莫（Geraldo Perdomo）投出9球四壞，所幸雷伊之後穩住陣腳，面對蘇亞雷斯投出再見三振，幫助巨人拿下勝利。

巨人捕手克尼茲納（Andrew Knizner）最後也對雷伊的表現讚不絕口：「他讓我這場的工作變得簡單多了，球路混合得很好、積極攻擊好球帶，整場溝通也很順利，投球最重要的還是執行力，而他從第一球開始就做到位，這場真的很棒，我很榮幸能參與其中。」

關鍵字： MLB舊金山巨人響尾蛇

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