洪一中回顧悍將顧問生活舒服「休400天有薪假」　只在連勝時瞄PTT

▲台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／記者楊舒帆攝）

體育中心／綜合報導

台鋼雄鷹總教練洪一中3日出席勞動部勞動力發展署高屏澎東分署主辦的名人講座，回顧在富邦悍將擔任顧問時期並非低潮，而是「人生最舒服的時候」，休了400多天有薪假。他還自曝只有在連勝的時候會「瞄」一下PTT。

「你有看過放400多天假有薪水的嗎？」洪總笑言，「話不要亂講，講多了會成真，（接任）第二年常說當顧問就好，還真的第三年當顧問。」這番話讓台下哄堂大笑。

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洪總還原當時情況，富邦大董蔡明忠與他談話，提到找了領隊與洪總配合，但該人選是前輩洪總擔憂權責問題，「我要是聽他的，球隊不好我要負責，如果我要求他聽我的，他又是前輩、又是領隊，怎麼讓他聽我的。」

「這樣不太好。」洪總告訴大蕫，「你找的都是一時之選，讓他們全力去做，我退居到後面。」最後洪總退居幕後當顧問，他說，「我還真的退得很乾淨，都沒有踏進球場。」洪總回顧那兩年，剛好開刀，讓身體恢復的時間，也強調「那個不是低潮！」

洪總沉潛後於2023年接下台鋼雄鷹總教練一職至今，與年輕球員相處，他也在演講中自曝會看PTT論壇討論，「連勝3場、連勝4場，偶爾會瞄一下，讓自己爽一下。因為獲勝大家會講好的，輸球我是絕對不會看的。我也跟（其他）新的總教練說，不要去看，一但看了，潛意識會跟著他們走。」他也曾觀察到有球隊球員異動，該球員很認真，但還是下二軍，「就知道PTT有人在罵。」