庫明加轉戰國王？勇士正討論3方交易　等冠軍中鋒霍佛德做決定

▲庫明加可能轉戰國王？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

根據《NBC體育》灣區站的消息，勇士、國王與活塞正洽談一筆3方交易案，「先簽後換」將前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）送到沙加緬度，國王則把射手蒙克（Malik Monk）送往活塞，並將2年級後衛卡特（Devin Carter）與中鋒沙里奇（Dario Šarić）及兩枚次輪籤送至勇士。

「德國軟豆」施洛德（Dennis Schröder）日前與國王達成3年4500萬美元合約協議，現在傳出這項操作可能成為一筆3方交易的一環。《NBC體育》披露，國王正與勇士、活塞商談交易，內容包括勇士「先簽後換」送出庫明加，他將與施洛德一起轉戰沙加緬度。

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▲國王射手蒙克恐成交易籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

國王則把蒙克送往活塞，並把2年級後衛卡特與新補進的中鋒沙里奇送到勇士，另附帶兩枚次輪籤作為補償。多位消息來源透露，國王放走蒙克早已是今夏最可能的劇本之一，這筆交易若成形，將讓庫明加在沙加緬度展開全新篇章，結束他在勇士起伏不定的生涯。

根據勇士隨隊記者史雷特（Anthony Slater）的最新消息，庫明加的交易目前「尚未接近完成」，勇士與多支隊伍仍持續進行討論，但都未達成具體協議。另外，灣區也在等待39歲冠軍中鋒霍佛特（Al Horford）做出決定。

▲施洛德日前與國王達成3年合約協議。（圖／達志影像／美聯社）