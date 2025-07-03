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「從低潮中重生」　韋宏亮獲選狀元後發文感謝家人與恩師

▲▼2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮。（圖／記者李毓康攝）

▲台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

2025中職季中新人選秀甫落幕，台鋼雄鷹以第一指名選進19歲右投韋宏亮，這位來自新北凱撒社會隊、過去曾歷經傷勢低潮的年輕投手，在選秀結束後於社群平台發文，感謝一路陪伴他的所有人，並坦言這個狀元身分「不只是榮耀，更是一段漫長低潮後的重生」。

韋宏亮在貼文中寫道，「曾經懷疑自己，也曾經沒有信心，感謝一路上不離不棄的人。」他特別點名感謝家人的支持，以及從高中時期就一路陪伴至今的新北周宗志教練與鶯歌王傳家教練，兩位在他受傷、低潮時都沒有放棄他，成為他重返球場的重要力量。

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此外，他也向經紀公司致謝，感激他們在每一個關卡給予的支持與鼓勵，讓他能夠走到今天這一步。

談及選進台鋼雄鷹，韋宏亮說：「感謝球團的高層與教練團隊對我的信任，也謝謝曾經給我機會參與測試的每一支球隊。我會把這份肯定，轉化為努力的動力，在戰場上證明自己。」

他也坦言，選秀當天的訪問表現不太好，但他相信「成績會說話」，未來會用場上的表現回應大家的期待。

最後，韋宏亮向今年一同踏上選秀舞台的選手們喊話，希望大家都能走出自己的路，「讓『小年』的這屆選秀，成為未來最大的驚奇。」

關鍵字： 中職選秀韋宏亮台鋼雄鷹新秀

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