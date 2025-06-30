兄弟首輪蔡琞傑中線工具人特質吸睛　平野：選到最好的野手

▲▼2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台中報導

中信兄弟在選秀首輪挑進穀保家商野手蔡琞傑，兄弟總教練平野惠一表示，考量的重點是：「我們是第六順位，基本上是評估剩下選秀中最好的野手。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到對蔡琞傑的印象，平野惠一指出：「他最大的魅力是能守中線，內外野都能勝任，具備工具人特質，是他的最大亮點。打擊也有不錯的力量，印象相當深刻。」

第六順位處於相對被動位置，平野惠一坦言確實不容易，團隊也預測了多種情境進行沙盤推演。他表示：「結果大致都在預期範圍內，也選到了不錯的球員。」

儘管今年被視為「選秀小年」，各隊仍選到第七、八輪，讓他也感到意外。他補充：「雖然事前就知道不會完全如預期，但我們和領隊（劉志威）、恰哥（彭政閔）及球隊內部充分討論後，做出對球隊最好的決定。」

至於是否有選到具備即戰力的選手？他僅說：「是值得期待的選手。」兄弟本屆8輪選進5名投手，他坦言，有些選手仍需時間養成，重點在於補強投手戰力。

談到對新秀的期望，他說：「希望他們能夠成為超級巨星，進入中華隊，讓大家看見，也成為小朋友和學弟們的榜樣。」