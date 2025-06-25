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洛磯戰績慘不忍睹「為何這麼弱？」專家分析五大關鍵

▲▼洛磯總教練布拉克；首席教練雷蒙德；老闆蒙佛特。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年5月，執教9年的總教練布拉克（Bud Black）遭開除，為戰績不佳扛責。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛磯隊今與道奇展開三連戰。至今為止，洛磯戰績僅18勝60敗，照此步調，162場例行賽最終恐以37勝125敗收場，超越白襪隊在2024年創下的「121敗」近代最差紀錄，成為歷史新低。

洛磯隊本季創下了數個難堪紀錄，包括為MLB史上第一支在拿到第10勝之前就吞下50敗的球隊，球季前22個系列賽都沒拿下。面對這樣的慘況，專業運動媒體《The Athletic》深入分析，「為何他們會弱成這樣？」

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天生地理劣勢、球團歷史戰績從未強勢

首先，洛磯隊的主場「庫爾斯球場」座落於高海拔地區，對打者與投手的表現都會產生極大影響。球隊自創隊以來從未拿過國聯西區冠軍，單季也從未突破92勝。雖然過去曾在2007年闖進世界大賽，2017、2018年連兩年打進季後賽，並在2018年與道奇爭奪分區冠軍進入到第163場延長賽，但近況已完全脫離競爭行列，連6年勝率未過五成。

落後的球隊文化　缺乏數據導向的決策

多位洛磯隊前球員指出，球團與其他球隊相比，缺乏數據分析與科學化管理。前內野手勒梅修（DJ LeMahieu）於2019年轉戰洋基後表示，「洛磯隊有些落後。雖然不一定直接影響勝敗，但當我加入洋基時，真的被他們做事的縝密程度嚇到。」

缺乏「重建」決心　戰力換血一再錯失良機

洛磯一再錯失重建良機。2021年交易大限時，並未交易即將成為自由球員的內野手史托瑞（Trevor Story），任其休賽季離隊、僅獲得選秀補償權。2022年，他們選擇續簽37歲牛棚投手巴德（Daniel Bard），給予2年1900萬美元合約。即便具交易價值，也未將金手套得主羅傑斯（Brendan Rodgers）或明星三壘手麥克馬宏（Ryan McMahon）送出換取新秀。這些選擇導致球隊農場系統貧瘠，未能累積足夠潛力股。

選秀成果疲弱　近年培養選手全面失靈

洛磯過去曾在選秀中挖掘出好手，例如2005年首輪的圖洛威斯基（Troy Tulowitzki）、2008年次輪的布萊克蒙（Charlie Blackmon）、2009年亞瑞納多（Nolan Arenado）以及2011年的史托瑞。然而，自2016年以來所選的12位首輪新秀，累積的WAR竟是-0.8，選才績效明顯下滑。

補強失敗慘烈　砸大錢簽明星球員卻成災難

戰績低迷之後，洛磯隊並未完全擁抱重建，而是選擇在自由市場砸錢補強。最具代表性的是簽下曾四度入選明星賽的內野手布萊恩特（Kris Bryant），簽下一紙7年1億8200萬美元的長約。但這筆投資完全失敗——布萊恩特因背傷及多項傷病困擾，前三年平均僅出賽53場，目前也因椎間盤退化症動刀，正在60天傷兵名單中休養。

如今效力紅雀隊的亞瑞納多（Nolan Arenado）談起前東家，語帶惋惜地說，「國聯西區有許多強隊，他們都懂得如何運用資源。在大聯盟，沒有人會同情你。但因為我認識那支球隊裡的人，看到他們變成這樣，還是會讓我難過。」

關鍵字： 洛磯隊MLB戰績重建球員

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