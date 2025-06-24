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「風之孫」李政厚6月打擊大低潮　專家：外角球應對出問題

▲▼巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲李政厚6月陷入打擊低潮。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「風之孫」李政厚陷入低潮，截至今（24）日，他在6月出賽共18場，打擊率僅0.161，且近4戰無安打，成為巨人打線中令人擔憂的一環。韓國專家指出，李政厚的外角球應對，是近期打擊失靈的關鍵。

李政厚本季累積75場出賽，286打數有72支安打，敲出6發全壘打、34分打點與6次盜壘，整體打擊率0.252，與4月的3成水準有明顯落差，且進入6月更進一步下滑，導致他的棒次從開季的首棒與中心打線一路退到目前的第6、7棒。

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在日前對上紅襪的系列戰中，李政厚面對高球與外角球皆難以掌握，出棒節奏明顯過於急躁，巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）坦言，「他現在因為無法幫助球隊而感到心急。」

▲▼巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲專家認為李政厚外角球應對出現問題。（圖／達志影像／美聯社）

《MBC體育+》球評宋載祐對此表示，「這是所有打者在大聯盟初期都會面對的過程，像秋信守也曾經歷同樣的低潮。」他進一步解釋，外角球的處理需要靠推打，但李政厚目前對自己的好球帶認知較差，又有心理壓力，導致出棒焦躁，無法有效控制擊球方向。

宋載祐補充，「即使知道該推打外角球，但實戰中仍會把球打向內野正面，李政厚若能像4月一樣把球打向三壘方向，就能有效突破困境。」

他也指出，現在經歷低潮反而對李政厚有益，可以幫助他後續進入球季關鍵階段時，能提早適應，有所突破。

關鍵字： MLB巨人李政厚

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