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林書豪6犯離場！董事長氣炸狂拍裁判　資深主播警告長期後果嚴重

▲▼新北國王董事長王文祥拿出手機狂拍裁判。（圖／翻攝自YouTube／TPBL）

▲新北國王董事長王文祥拿出手機狂拍裁判，引起熱議。（圖／翻攝自YouTube／TPBL）

記者游郁香／綜合報導

新北國王在TPBL年度總冠軍賽第2戰遭高雄全家海神上演19分大逆轉，陣中主力大將林書豪、曼尼高在決勝期接連6犯畢業，讓主場球迷氣到怒吼「爛裁判」，球團董事長王文祥也拿出手機狂拍執法裁判，引起熱議。對此資深主播陳楷表示，理解王文祥的情緒反應，但無法贊同他拿手機出來「蒐證」，並警告球隊長期不信任裁判的後果很嚴重。

國王首節就取得多達19分領先，卻在主場花光領先優勢，最終讓海神逆轉8分贏球。在國王決勝期嘗試追分時，當家球星林書豪先在終場前2分52秒6犯退場，隨後曼尼高也領到6犯畢業證書。

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▲國王林書豪、沃許本、曼尼高，海神艾德、于煥亞。（圖／TPBL提供）

▲國王當家球星林書豪第2戰6犯離場。（圖／TPBL提供）

裁判的判罰尺度讓滿場國王迷相當不滿，氣到高喊「爛裁判」，董事長王文祥甚至當場拿出手機，對著本場執法裁判錄影、拍照。賽後林書豪強調，「裁判是我們不能控制的部分，不管他們發生什麼，都相信他們用全力做好工作，現在回覆裁判的事情不是我這邊的重點。」

資深主播陳楷對這一戰的爭議判決及場邊反應發表看法，他指出裁判也是人，判決往往受場上情境、視野與尺度等多重因素影響，球員若抗議頻率過高，不僅影響自身心態，也會煽動觀眾情緒。他理解董事長王文祥當下的不滿情緒，但在場邊錄影「蒐證」的行為不妥，「這不是球隊經營者應有的行為，而全場齊聲爛裁判，也絕對無助於聯盟形象跟經營管理 。」

陳楷更提醒，「當年的中華職籃CBA倒台，部分原因也來自於球隊不信任裁判，諸君不可不慎。」

關鍵字： 籃球TPBL新北國王林書豪王文祥

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