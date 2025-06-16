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「台灣至寶」CP值超高！　日媒點名孫易磊122萬年薪很划算

▲▼ 孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

▲孫易磊被日媒點名合約CP值超高。（圖／悍創運動經紀提供）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「台灣至寶」孫易磊正逐步在日本職棒嶄露頭角，年僅20歲的他，本季以年薪僅600萬日圓（約122萬台幣）之姿躋身日本火腿鬥士一軍牛棚，成為球隊勝利方程式中的關鍵拼圖，更被日媒點名為本季「高CP值投手」的代表之一。

孫易磊去年以育成選手身份加盟日本火腿鬥士，今年5月正式轉為支配下選手後隨即升上一軍，並憑藉超過150公里的直球與穩定的控球能力迅速取得教練團信任，目前已累積1次救援成功與4次中繼成功，短短1個月內便穩坐牛棚主力位置，展現出色適應力與潛力。

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日媒《高校野球ドットコム》指出，儘管孫易磊的年薪遠低於一軍平均水平，但其貢獻絲毫不遜色，無論壓制力或場上表現皆超越期待，堪稱「超值投資」。

對於正在重建中的日本火腿鬥士而言，孫易磊的崛起無疑是球隊本季一大收穫。值得一提的是，日本火腿鬥士本季不只年輕的孫易磊表現出色，20歲的右投達孝太在6月10日對戰養樂多一役繳出7局無失分成績，本季戰績3勝0敗、防禦率更僅0.34，其年薪不過1050萬日圓（約215萬台幣），也被日媒點名具有超高性價比。

關鍵字： 日本職棒棒球日本火腿鬥士孫易磊

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