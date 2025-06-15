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大聯盟「Contact型」打者正夯！　釀酒人短槍獲教練肯定

▲▼釀酒人佛里力克。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛里力克是現今少見的「擊球準確度」優先打者。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

隨著大聯盟環境變遷，不靠長打也能發光的「Contact型」打者正在復權，釀酒人的25歲右外野手佛里力克（Sal Frelick）正是最佳代表，過去在「飛球革命」風潮下被邊緣化的打擊風格，如今正逐漸重獲肯定。

佛里力克在今（15）日對紅雀之戰擔任先發第1棒，單場敲出2安、選到1保送，貢獻2打點、1得分，另完成本季第14次盜壘。

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佛里力克並不以全壘打見長，本季至今僅擊出4轟，長打率也僅.406，然而在2018至2023年間，像他這種守右外野、達標規定打席卻長打率偏低的選手幾近絕跡，近年大聯盟傾向追求像蓋洛（Joey Gallo）這類重砲型打者，即使伴隨高三振率也在所不惜。

但隨著新規則上路，如禁止守備佈陣，加上投手技術不斷進化，反倒讓「能精準擊中球」的Contact型打者變得更稀有、更珍貴，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）直言，「現在的投手都知道怎麼避免被打長打，這時候你需要的是像佛里力克這種能掌握揮棒軌跡的球員。」

他進一步指出，打擊本質上是一種「反應」，與其拼力量，不如注重擊球控制能力，同隊的圖朗（Brice Turang）、康崔拉斯（William Contreras）也屬於這種類型，儘管釀酒人全隊長打率僅.363，在全聯盟排第28名，但盜壘次數高達88次，位居第2，展現不同進攻哲學。

防守方面，佛里力克也不容小覷，雖然傳球並非火球型，球速約92英里，卻穩定且準確，輔以靈活的守備意識與判斷，被教練讚為「真正有勝利體質的球員」，他的三振率僅12.7%，平均擊球初速雖為85.7英里、並不突出，但將球打進場內的打擊率高0.337。

墨菲總結說，「佛里力克正是大聯盟所需要的球員，他防守佳、能確實擊球、不容易被三振，該得分的時候能送回跑者。」

不過，釀酒人是否能憑此風格走向世界大賽仍有疑問，過去5年的世界大賽冠軍隊伍，其單季全壘打數皆為全聯盟前4，釀酒人目前則僅排第24，與主流強權仍存差距，佛里力克為首的能否Contact風潮是否能帶領球隊改寫此格局，值得關注。

關鍵字： MLB佛里力克釀酒人

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