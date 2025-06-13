運動雲

>

相信溜馬有機會奪冠　勇士格林點出關鍵：給西亞卡姆更多球權

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽正如火如荼進行中，勇士4冠元老格林（Draymond Green）在節目上表示，自己蠻看好印第安納，他認為溜馬只要做好一件事，就有機會擊敗「西霸天」雷霆奪下隊史首冠，那就是給東區冠軍賽MVP西亞卡姆（Pascal Siakam）更多球權。

「我相信溜馬有機會贏下這個系列賽。」格林對世界和平（Metta World Peace）和戴維斯（Baron Davis）表示，「但我唯一的疑慮是……他們給西亞卡姆的球權還不夠。」

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、霍姆格倫，溜馬西亞卡姆、麥康諾。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲格林點出奪冠關鍵，直言溜馬需更多仰賴西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

格林分析，「他（西亞卡姆）是全隊唯一一個，每一回合持球都能創造出自己想要的出手機會的球員。同時，他也是唯一能夠吸引雙人包夾、迫使對方防守連鎖反應啟動的人。當我退一步看這個系列賽……我真的蠻看好印第安納的，我認為他們能贏，但我不確定他們會不會照做。」

▲▼溜馬西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲西亞卡姆被格林點名是唯一能持球吸引雙人包夾的進攻點。（圖／達志影像／美聯社）

溜馬目前在系列賽以2比1領先，G3靠著馬瑟林（Bennedict Mathurin）從板凳殺出轟下27分，加上一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）再次繳出準大三元的表現，末節逆轉以116比107在主場擊敗雷霆。

儘管如此，雷霆仍擁有聯盟最具天賦的年輕陣容之一，誰能笑到最後還很難說。G4將繼續在印第安納舉行，若溜馬能善用西亞卡姆吸引包夾的優勢，搭配哈利伯頓的組織，有機會率先聽牌。

關鍵字： 籃球NBA印第安納溜馬Draymond GreenPascal Siakam

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

美日逾10隊球探觀戰玉山盃！城島健司也來了　點評昨日徐若熙

美日逾10隊球探觀戰玉山盃！城島健司也來了　點評昨日徐若熙

「龍仔」回應了！小熊隊3A台裔砲手確認與中職接觸　蔡其昌盼好消息降臨

「龍仔」回應了！小熊隊3A台裔砲手確認與中職接觸　蔡其昌盼好消息降臨

ITZY來了！首度唱進大巨蛋　中信兄弟K歌日開球嘉賓華麗登場

ITZY來了！首度唱進大巨蛋　中信兄弟K歌日開球嘉賓華麗登場

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

還要別人提醒？魔術強森對「金童」說重話：這裡不是達拉斯

還要別人提醒？魔術強森對「金童」說重話：這裡不是達拉斯

徐若熙飆11K挑戰完封失利！味全再見失誤丟分　悍將2比1驚奇逆轉終止7連敗

徐若熙飆11K挑戰完封失利！味全再見失誤丟分　悍將2比1驚奇逆轉終止7連敗

總冠軍賽連3戰「沒罰球」　溜馬王牌哈利伯頓：只差兩勝拿總冠軍

總冠軍賽連3戰「沒罰球」　溜馬王牌哈利伯頓：只差兩勝拿總冠軍

大谷翔平打法異於常人！川崎宗則：關節柔軟是關鍵

大谷翔平打法異於常人！川崎宗則：關節柔軟是關鍵

哈利伯頓靠「柯瑞教材」破解雷霆超強防線　研讀10年季後賽精華

哈利伯頓靠「柯瑞教材」破解雷霆超強防線　研讀10年季後賽精華

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

熱門新聞

美日逾10隊球探觀戰玉山盃！城島健司也來了　點評昨日徐若熙

「龍仔」回應了！小熊隊3A台裔砲手確認與中職接觸　蔡其昌盼好消息降臨

ITZY來了！首度唱進大巨蛋　中信兄弟K歌日開球嘉賓華麗登場

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

還要別人提醒？魔術強森對「金童」說重話：這裡不是達拉斯

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美日逾10隊、城島看玉山盃　談徐若熙

2「龍仔」回應了！確認與中職接觸

3IITZY首度唱進大巨蛋！兄弟K歌日開球

436年首例！徐若熙吞歷史級悲情敗投

5大谷登選手票選「最想看球員」榜首！

最新新聞

1陳晨威連續安挑戰再等等！今2場延賽

2洋基賽季6戰「通殺」皇家！

3韓職樂天外野手吐血　牽制球砸中身體

4阿巴西確定回歸特攻　周一記者會

5張乙安雙刀對大魔王！教頭讚救回比賽

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

台灣健力國手范峻嘉破世界紀錄

讚嘆曾聖安「破壞力」　葉總看郭天信扭傷拚命「感動」

劉基鴻感受味全「更團結」　開心曾聖安首轟：很認真的學弟

賴清德穿Taiwan衣接見　陳傑憲敬禮露招牌笑容

賴清德穿Taiwan衣接見　陳傑憲敬禮露招牌笑容

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366