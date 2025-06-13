相信溜馬有機會奪冠　勇士格林點出關鍵：給西亞卡姆更多球權

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽正如火如荼進行中，勇士4冠元老格林（Draymond Green）在節目上表示，自己蠻看好印第安納，他認為溜馬只要做好一件事，就有機會擊敗「西霸天」雷霆奪下隊史首冠，那就是給東區冠軍賽MVP西亞卡姆（Pascal Siakam）更多球權。

「我相信溜馬有機會贏下這個系列賽。」格林對世界和平（Metta World Peace）和戴維斯（Baron Davis）表示，「但我唯一的疑慮是……他們給西亞卡姆的球權還不夠。」

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▲格林點出奪冠關鍵，直言溜馬需更多仰賴西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

格林分析，「他（西亞卡姆）是全隊唯一一個，每一回合持球都能創造出自己想要的出手機會的球員。同時，他也是唯一能夠吸引雙人包夾、迫使對方防守連鎖反應啟動的人。當我退一步看這個系列賽……我真的蠻看好印第安納的，我認為他們能贏，但我不確定他們會不會照做。」

▲西亞卡姆被格林點名是唯一能持球吸引雙人包夾的進攻點。（圖／達志影像／美聯社）

溜馬目前在系列賽以2比1領先，G3靠著馬瑟林（Bennedict Mathurin）從板凳殺出轟下27分，加上一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）再次繳出準大三元的表現，末節逆轉以116比107在主場擊敗雷霆。

儘管如此，雷霆仍擁有聯盟最具天賦的年輕陣容之一，誰能笑到最後還很難說。G4將繼續在印第安納舉行，若溜馬能善用西亞卡姆吸引包夾的優勢，搭配哈利伯頓的組織，有機會率先聽牌。