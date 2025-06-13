林威助觀戰玉山盃談選秀！自辦測試看到鐵粉劉承佑：打擊有天份

▲林威助與球探一同觀看玉山盃，挖掘潛力好手 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中職選秀6月底登場，富邦悍將副領隊林威助近期也密切觀察潛力新秀。針對選秀布局、球隊養成與近期表現出色的選手，他今受訪時分享觀察重點，包括日前球團自辦測試會，也親眼看到首輪熱門劉承佑的能力，「打擊滿有天分，守備也穩定。」

林威助透露，球隊近期密切關注玉山盃等賽事，也透過球探持續掌握先前未能盃賽的「超齡選手」狀況。他表示，「目前有幾位選手都有在追蹤中，包括上個月結束的王貞治盃後，有一些因為年紀沒參加玉山盃，這部分都有透過球探進一步認識。」

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悍將前2天舉辦的自辦測試會，林威助直言，希望透過這樣的測試會，能讓教練團更近距離觀察名單上的選手。他也點名參加測試的選手中，有幾位真的不錯。

包括富邦悍將「鐵粉」劉承佑，今天同樣有到場為新北學弟們加油。對於他日前有到悍將測試，林威助認為他的打擊有天分、守備也很穩定，「但畢竟只有一天測試，不過可以近距離觀察名單中的選手，是一件好事。」

林威助透露，當天測試會總計約有20餘位選手，投手與野手比例大致各半，「當然能不能選到是不知道，但我想連同中職測試會，之後的排序會清楚一點。」

至於本季球隊投手戰力傷兵較多，是否會影響選秀策略？他則說，「都有可能。」