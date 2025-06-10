激似哥哥許庭綸！許庭愷棄打從投　笑稱「差3年雙胞胎」盼闖職棒

▲台東許庭愷 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

玉山盃全國青棒錦標賽進入第六天賽程，台東、花蓮交手，中信兄弟許庭綸胞弟許庭愷掛帥先發，主投4局僅挨2安飆出4次三振無失分，助台東4比0勝出，助隊在敗部淘汰賽中脫穎而出。

總教練陳峰岳賽後表示，許庭愷前面4局展現穩定壓制力，「他本身球速沒有那麼快，但控球一直都是滿準的，再搭配他的變化球，有位置跟速差，今天收到比較好效果，即使有狀況，還是都能把場上控制。」

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許庭愷是棄打從投，陳峰岳指出，目前他專職投手，「是我們積極培養的選手，先前主要是擔任三壘手，但因應高三幾位選手要畢業，二年級這幾個選手包括他，將是我們未來幾個木棒組主力投手。」

不過陳峰岳也表示，未來是否讓他以投手為主還是兼顧打者，會再討論，「有說好玉山盃結束後，會看他自己是想要投，還是投打並進，我們會尊重他的選擇。畢竟他即將升上高三，如果有意挑戰中職，甚至更高層級的舞台，我們會針對這部分好好和他討論。」

許庭愷透露，自己從東岸聯盟開始以投手為主，現在也傾向投球，對於最大進步之處，他認為投球動作更流暢，也感謝教練協助調整，「自己同樣會看影片，在其他投手身上找尋優點。」

值得一提的是，許庭愷今天以先發投手上場，過去主要為牛棚，他透露，這是東岸聯盟後首次先發，自己是比較喜歡中繼，「我喜歡在有張力的狀況下去投球，希望表現好讓大家看到我的穩定性。」

對於此戰在關鍵時刻飆出三振凍結跑者，許庭愷直言，自己球速不算太快，並沒有想過要三振，「最重要是跟打者對決，不要投得太閃。」

許庭愷未來希望能跟隨哥哥的腳步挑戰職棒，兩人長得相當像，他笑稱，和哥哥是「相差3年」的雙胞胎。最近，兄弟之間聯繫比較少，不過在知道他轉型為投手後，許庭愷透露，哥哥還特地用「激將法」激勵他，「他跟我說，投快一點。」至於是否期待之後在職棒場上三振哥哥？他開玩笑表示，「我要丟他！」」

