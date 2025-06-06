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平野神秘笑談破解力亞士　首局施加壓力最關鍵

▲力亞士、王勝偉、申皓瑋。（圖／富邦悍將提供）

▲力亞士。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

中信兄弟6日火力全開，以11比3擊敗富邦悍將，總教練平野惠一賽後直言，開局就有攻勢相當關鍵，至於突破力亞士的秘訣，他神秘地說，「即使有特別策略也沒辦法講。」

黃博多此戰先發6局僅失1分，奪下本季第6勝，平野指出，「雖然前兩局得分很多，但他丟到第3局時，球數稍微多了些。第4局的內容很棒，因為他是投給打者打，讓對方沒辦法打出好結果，尤其那次雙殺非常關鍵。如果他能延續這種投球模式，我想內容應該會更好。」

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至於第3任投手陳柏均，一度面臨滿壘失掉1分。平野坦言，「畢竟當時已經領先10分，這樣的狀況不能說投得好不好，但我希望他能爭取成為勝利組的一員，目標要放得更高一點。」

大比分情況下的投手調度也在計畫中進行，平野表示，讓陳柏均、彭識穎吃完後段兩局，是原先就設定的計畫。

對於江坤宇在2局因觸身球退場，平野也表達關心，「確實會擔心，目前有腫脹的情況，還需要再觀察他的恢復狀況。」

至於哪個Play最關鍵？平野直言是第一局，「我們一開始就對對方施加了很大壓力，大家發揮得很好，首局攻下3分，下半局，黃博多三上三下，成功壓制對方。這樣的比賽開局，是我們理想中前進的方式。」

兄弟連2次對力亞士都打下不少分數，平野直言，「即使有特別策略，也沒辦法講。」

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