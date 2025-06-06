悍將3比11不敵兄弟　本季吞30敗寫首見慘況

記者王真魚／新北報導

富邦悍將本季戰績持續低迷，今晚又以2比11敗給中信兄弟，本季第42場吞下第30敗，寫下中職史上第6快的「30敗」紀錄。更慘的是，這是聯盟首次有球隊在4個球季之內，兩度在前42場比賽就吞下30敗，前一次正是2022年富邦隊史最慘痛的一年。

兄弟今天面對富邦悍將，首局就展現強勢進攻，開賽即打出一波猛攻。張志豪率先掃出二壘安打，隨後江坤宇適時敲安，助球隊先馳得點。接著陳俊秀補上一支二壘長打，攻佔二、三壘，捕手發生捕逸再送1分，黃韋盛高飛犧牲打添1分，兄弟首局攻下3分。

2局上，悍將守備亂了套，兄弟把握機會再開啟大局。高宇杰敲安上壘後，宋晟睿擊出一壘方向滾地球，守備一度陷入混亂。范國宸接球後先看向二壘無望抓到跑者，回頭傳一壘時，雖然二壘手劉俊豪已補位到一壘，投手也跟防，但傳球瞬間，劉俊豪卻蹲下閃避，導致沒人接到球。

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高宇杰趁亂衝上三壘，宋晟睿也驚險上壘，這一打席被記為內野安打加一次守備失誤。

這次混亂讓力亞士陷入更大亂流，接連被張志豪擊出安打失2分，又對江坤宇投出觸身球，隨後保送陳俊秀形成滿壘。更糟的是，他在滿壘時發生投手犯規，免費送1分，緊接著詹子賢適時安打再添2分打點。兄弟單局灌進5分，前兩局就攻下8分大幅領先。

江坤宇也因這一記觸身球退場，球團回報，球剛好擊中他左手臂未戴護具的部位，稍早已進行冰敷處理，待腫脹緩解後，將由防護團隊陪同前往醫院進一步檢查。

3局下，悍將終於突破對方防線，靠王正棠安打追回1分，打破鴨蛋，也是此戰唯一1分。

力亞士在3至4局回穩，讓對手6上6下，但5局再度失控。面對詹子賢與岳東華連續被敲安，又保送黃韋盛，形成無人出局滿壘危機。教練團決定將他換下，由林栚呈接手。雖然先三振首名打者，但接著被宋晟睿敲安失2分。好在後續成功解決張志豪與張仁瑋，才止住失血。不過兄弟6局打完10比1領先。

8局上，許基宏開轟，近5戰4轟，比數擴大至11比1。8局下，兄弟換上第3任投手陳柏均，悍將把握反攻機會，申皓瑋高飛犧牲打攻下1分，2出局一三壘有人，辛元旭代打，但擊出滾地球瓦解球隊攻勢。

9局下，悍將2出局後試圖追分，楊泯貽、董子恩串連安打攻下1分，豊暐代打，吞下三振。

黃博多此戰先發6局只被敲5安，1次四壞球保送，飆出7次三振僅失1分責失，奪本季第6勝，對悍將3戰全勝，獲選單場MVP。

力亞士僅投4局挨9安慘失10分、6分責失，吞本季第5敗。

悍將此戰苦吞4連敗，寫下中職史上首見的悲慘紀錄——4年內兩度在前42場比賽就吞下30敗，成為史上第6快達成30敗的球隊。前5分別為2003年第一金剛（38場）、1994年俊國熊，以及1996年與2011年的興農牛（皆為40場）。

▲黃博多 。（圖／中信兄弟提供）