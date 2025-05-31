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平鎮6人叩關中職選秀　教頭點名3人有望挑戰前兩輪

▲U18中華隊投手哀宥宇。（圖／中華棒協提供）

▲哀宥宇。（圖／中華棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

中職選秀6月底登場，面對今年選秀小年，平鎮高中仍有不少球員躍躍欲試，合計6人，包括U18亞青投手哀宥宇、捕手江庭毅、蔣智賢親戚江禮恩、2019年U12「台灣隊長」黃天賜、三壘手王興楷及在近2個盃賽令球探眼睛為之一亮的投手邱立璿。

最快150公里　哀宥宇鎖定選秀高順位

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哀宥宇是平鎮主力右投先發，去年曾在牛棚後援一局丟到150公里刷新個人最速，不過在擔任先發時，速度最快約在146、147公里。

總教練吳柏宏指出，哀宥宇一直是以先發方式調整，「球速就是落在145公里上下，變化球控制能力，在球隊上都是算有經驗的投手，去年也有穩定成績，高三上學期有遇到一些小低潮，但有慢慢調整回來，最後一次盃賽來看，他的速度和控球各方面都很不錯。」

▲平鎮高中邱立璿 。（圖／中華棒協提供）

▲平鎮高中邱立璿 。（圖／中華棒協提供）

邱立璿成連2盃賽爆發　潛力獲球探青睞

邱立璿在去年U18亞青賽中投出147公里的球速，創下當時個人生涯新高。吳柏宏透露，今年他參加了王貞治盃與3月的原住民盃，球速再度突破自己紀錄，「因為年齡超過限制，他只能參加王貞治盃，無法出戰接下來的玉山盃。因此在王貞治盃時，由於輪值不足，球隊安排他擔任先發，結果他對台中代表隊繳出7局無失分的代表作，表現相當亮眼。」

吳柏宏進一步指出，本屆王貞治盃中，邱立璿最快球速飆到149公里，控球也比過往更穩定，不論是球路內容還是危機處理能力，都有顯著進步。

連續兩次盃賽展現成長，吳柏宏認為對邱立璿而言正值關鍵時機，隨著選秀日臨近，這些進步無疑讓他在球探眼中更具吸引力，成功展現潛力。

▲▼ 江禮恩 。（圖／學聯提供）

▲江禮恩 。（圖／學聯提供）

控球待磨練　江禮恩先天條件佳仍有未來性

江禮恩是前中職球星蔣智賢的外甥，同時也是味全龍投手林凱威的表弟。吳柏宏指出，由於江禮恩的控球穩定性不如其他投手，因此在隊中的登板機會相對較少，「在學生棒球階段，如果控球表現不理想，教練團在實戰運用上會相對保守。」

雖然出賽頻率不高，但江禮恩擁有出色的身材優勢，身高達190公分，具備良好的身體素質與球速潛力。吳柏宏看好他的發展空間，「他目前最快球速可達148公里，條件不錯，所欠缺的是比賽經驗。如果未來有球隊願意投注心力培養，我相信他在進入職業後仍有很大的進步空間。」

▲▼ 江庭毅 。（圖／學聯提供）

▲江庭毅 。（圖／學聯提供）

攻擊型捕手江庭毅　打擊火力超越同期戴培峰

江庭毅則是平鎮高中的主戰捕手，自小就受到國家隊青睞，多次入選代表隊，擁有豐富的大賽經驗。吳柏宏表示，「他是攻擊型捕手，今年球季主要擔任中心打線，經驗完全不用擔心。」

他進一步指出，江庭毅在多場重要比賽中有突出的打擊表現，尤其面對強隊如穀保時，屢次敲出長打，「他的強項不只是安打，而是能打出長打，這讓球探留下深刻印象。」

防守方面，江庭毅靠經驗取勝，吳柏宏指出，他的接、傳都有一定水準，「對投手群也有很大幫助。當然如果要比較的話，守備方面不如同時期的戴培峰那麼突出，但打擊能力是更勝當年的戴培峰。」

▲▼ 黃天賜 。（圖／學聯提供）

▲黃天賜 。（圖／學聯提供）

打擊助攻型　黃天賜守優於攻

黃天賜曾是U12中華隊的隊長，身形較為單薄，是守優於攻的內野手。吳柏宏表示，「他雖然身材不特別出色，但守備靈活、手感好，是今年高中數一數二的游擊手。」

黃天賜國中主要守二壘，升上高中後轉任游擊手，展現出不錯的接球與傳球穩定性。

「他具備指揮整個內野的能力，這也是我們把他拉去守游擊的原因，只是在打擊方面屬於助攻類型的打者。」吳柏宏說。

▲▼ 王興楷 。（圖／學聯提供）

▲王興楷 。（圖／學聯提供）

王興凱身材劣勢　角落打者拚出線

三壘主力王興楷則是平鎮隊中的穩定打者。吳柏宏坦言，雖然他今年的表現不如預期突出，但展現出強烈的企圖心，「他大概170公分出頭，是我們主力三壘手，攻擊能力穩定，具備中長距離打擊能力，唯一的劣勢就是身材。」

他補充道，「在職業體系中，角落防區球員若身材不夠高大，會比較吃虧。如果他守的是二壘或游擊，可能會有更多機會。不過他在我們球隊仍是中心打線的主力，既然他有心投入選秀，我們當然還是鼓勵他。」

選秀小年：這3人仍具前段實力

今年選秀被視為「小年」，吳柏宏坦言，和過往相比，自家球隊也沒有特別突出的超級大物，但仍有具備前段順位潛力的選手，「這一屆整體深度或許不如往年，但像哀宥宇、邱立璿與江庭毅，這3位都有進入選秀前3輪，甚至前2輪的實力。」

平鎮引進運科訓練見成效　從130投到147！

值得一提的是，平鎮高中自去年起導入運動科學訓練，與「阿斯貝克」團隊合作，選手整體能力明顯提升。吳柏宏指出，「球速的成長最為明顯，再來就是透過動作修正加強控球表現。目前我們一、二年級投手中，假設有10人，就有7人球速明顯提升。」

他以高二左投吳丞顥為例，「剛入隊時球速僅130公里出頭，但最近盃賽中已經投出147公里，進步非常明顯。」

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