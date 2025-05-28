火腿新守護神誕生？孫易磊魔球急速下墜引爆話題　網：太誇張了

▲孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿20歲台灣右投孫易磊持續在一軍舞台上展現驚人氣勢。根據《Full-Count》報導，孫易磊於5月27日對軟銀之戰中登板後援，面對強敵僅用10球就解決3名打者，收下職棒生涯首個救援成功。球迷熱烈討論：「真的才20歲嗎？」「變速球太誇張了！」

孫易磊是在9局下、球隊5：2領先時登板，首位對手是曾四度拿下全壘打王、兩度打點王的山川穂高。孫以銳利直球壓制對手，並用極具角度的變速球讓山川擊成三壘滾地球出局。隨後，他用指叉球三振代打秋廣優人，再讓嶺井博希擊出滾地球，僅投10球即完成三上三下。

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報導指出，孫易磊從5月22日才升格為支配下選手，當天首度登板對軟銀即投出2局無失分並拿下中繼點，接著25日面對樂天再投1局無失分。本場比賽是他第3度登板，繼續保持連3場零失分的完美內容。

《Full-Count》指出，「太平洋聯盟TV」官方YouTube頻道也上傳孫的精彩表現，影片標題直呼「新守護神誕生!?」。留言區也被網友洗版：「這變速球真的有夠誇張」、「他的控球精準到不行」、「直球、變速球、指叉球都很有水準」、「這20歲太猛了」、「新庄監督真的會改變選手命運」。