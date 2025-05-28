林立重返先發打線！先擔任指定打擊 桃猿3傷兵進度曝　

▲林立。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿林立今天回到先發打線，總教練古久保健二表示，他的狀況好很多，因此讓他回到先發陣容，不過考量到還有一些影響，暫時擺在指定打擊。

林立上週末缺席對富邦悍將3連戰，古久保當時表示希望讓他身體是百分百狀態再下場。

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今天對味全龍之戰，林立先發3棒指定打擊，古久保透露，他的狀況好很多，「先前主要是腳受傷回來後，狀況沒有那麼好，就讓他休息一下。」

其他傷兵方面，手肘不適的林承飛5月16日開始於二軍出賽，主要擔任指定打擊，古久保透露，目前傳球守備練習也慢慢開始，「手肘看起來是恢復6成，至於何時歸隊，希望是讓他回復到百分百才會回來。」

至於跑壘拉傷的廖健富，古久保期待他能盡快到二軍展開復健賽，「如果他能出賽，一軍調度相對比較容易，現在看他打擊的感覺是沒有疼痛的狀況，整體滿不錯的。」

不過廖健富要上一軍，還是希望是能守備、跑動的狀態，古久保笑說，「打出去還是需要跑壘，當然如果能一直全壘打就不用那麼全力去跑，但球季到走到這了，同樣會讓他回復到100%再回來。」

好消息是，梁家榮肩傷開刀後至今恢復良好，古久保透露，「本來以為家榮會慢一點，看起來很順利，整體恢復、精神都很好，但現在還是需要一點時間。」