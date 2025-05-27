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悍將全員開火斬斷獅吼！終止對戰7連敗　鋒總談突破關鍵：選球

▲統一獅隊洋將蒙德茲。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊洋將蒙德茲。（圖／統一球團提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將27日以8比4力退統一獅，不僅中止本季對戰7連敗，更成功中斷獅隊先發投手蒙德茲的4連勝佳績。悍將打線全場開火，全員敲出安打，其中高捷生涯首轟點燃士氣，王正棠3安猛打賞獲選單場MVP。先發投手黃保羅繳出6局7K表現，為球隊奠定勝基。總教練陳金鋒對全隊表現給予肯定，特別讚賞選球策略奏效，是擊潰蒙德茲的關鍵。

「保羅今天表現還是很穩定，除了被林安可打那一轟之外，整體壓制力不錯。」陳金鋒表示，黃保羅雖然挨轟，但整體投球內容能有效控制場面，符合期待。

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談到悍將打線終於突破蒙德茲，鋒總說，「一開始對蒙德茲比較陌生，但打久了就會對球路越來越熟悉。今天選球做得很好，對方控球不太穩定，如果我們去追打壞球反而是幫助他，但今天大家能把不必要的球選掉，自然就能創造出更多攻擊機會。」

本場另一亮點是小將高捷敲出生涯首轟，陳金鋒也表達期待，「他剛上來沒多久，打擊表現可以，守備也算不錯，是球隊未來可以栽培的選手。」

悍將全場打線全面發威，全員有安打進帳，關鍵時刻也不再失手。對此陳金鋒表示，「今天在得點圈的表現非常好，前幾場雖然有安打，但一直沒能在關鍵時刻串連起來。今天大家在選球、執行上都做得不錯，該得的分數都有拿下。」

林澤彬此戰擔任開路先鋒，也有安打、打點演出，守備方面同樣出賽，不過在9局上出現失誤，鋒總仍給予鼓勵，「其實他守游擊守得不錯，進步很多，困難的球都處理得很好。反而是比較簡單的球會出現一些狀況，我會和內野教練提醒注意，但整體來說，他上來一軍到現在，表現非常好。」

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