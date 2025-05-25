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快訊／林昀儒、高承睿鏖戰5局世錦賽摘銀　台灣苦等12年獎牌到手

▲▼桌球世錦賽男雙金牌戰，林昀儒、高承睿。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

▲林昀儒、高承睿出戰桌球世錦賽男雙金牌戰。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

記者游郁香／綜合報導

林昀儒、高承睿首度搭檔出戰世錦賽就勇闖男雙決賽，今（25）日與世界第5的日本組合戶上隼輔、篠塚大登爭金。「柚香林萌」開賽勢如破竹，以11比6、5比11、11比7率先聽牌，第4局6比11讓出，雙方激戰到第5局，可惜最終以6比11遭逆轉，收下一面銀牌。

台灣一哥林昀儒與二哥高承睿的男雙組合，被球迷戲稱為「柚香林萌」。兩人在今年初的新加坡大滿貫賽首度合拍就贏得亞軍，此次世錦賽再度攜手出擊，名列大會第6種子，連續淘汰2個中國組合，4強賽再扳倒世界第1法國「眼鏡兄弟」A.勒布朗、F.勒布朗，挺進最終決賽。

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▲▼桌球世錦賽男雙金牌戰，日本組合戶上隼輔、篠塚大登。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

▲日本組合戶上隼輔、篠塚大登。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

林昀儒、高承睿今日與日本組合戶上隼輔、篠塚大登爭金，雙方曾在今年新加坡大滿貫賽8強交手過，當時「柚香林萌」僅花36分鐘就以3比1勝出。今日再戰，「柚香林萌」開賽出現失誤，加上對手積極搶攻，開局陷入1比4落後，不過隨著比賽進行，林昀儒、高承睿很快追上比數，扳成了6比6。

隨後高承睿極限救球反超比數，加上對手發力過猛頻頻失誤，林昀儒掌控台內，「柚香林萌」順勢打出5比0攻勢，以11比6先下一城。

▲▼桌球世錦賽男雙金牌戰，林昀儒、高承睿。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

▲「柚香林萌」林昀儒、高承睿展現絕佳默契與驚人實力。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

進入第2局，日本組合展開猛烈反擊，戶上隼輔正手連續得分，「柚香林萌」落入2比10的不利局面，被逼出8個局點，奮力化解3個仍以5比11讓出，總局數1以1。

第3局，雙方開局打成3比3，林昀儒的擰拉限制對手，出其不意劈長也奏效，「柚香林萌」拉開6比3領先，主宰了局面。高承睿局末擰拉和正手進攻得手，以10比5取得5個局點，被化解了2個後，教練王翊澤果斷喊出暫停，最終成功以11比7率先聽牌。

▲▼桌球世錦賽男雙金牌戰，林昀儒、高承睿。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

▲林昀儒、高承睿首次攜手出擊世錦賽男雙賽事就打進金牌戰。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

來到關鍵第4局，林昀儒、高承睿以3比2開局後，對手叫暫停。暫停後雙方激烈拉鋸，打到了6比6，隨後小林擰拉出界，被打出一波2比7的攻勢，6比10被逼出4個局點，6比11再掉1局，戰線延長到第5局。

第5局，林昀儒、高承睿開局1比3落後，隨後出現幾次失誤，被拉開3比6的差距，小林抓準對手的發球線路搶攻，追到了5比6，可惜沒能一鼓作氣扳平，反再被拉開分差，5比10被取得5個賽末點，最終以6比11落敗，收下一面銀牌。

台灣男雙過往在世錦賽拿過3面獎牌，蔣澎龍、張雁書曾在2001、2007年摘銅；「桌球教父」莊智淵、陳建安則在2013年贏得台灣賽史男雙首金，「柚香林萌」今年替我國拿下睽違12年的第4面男雙獎牌。這也是林昀儒個人第2面世錦賽獎牌，前一面是2021年攜手「學姐」鄭怡靜贏得混雙銅牌。

關鍵字： 桌球世錦賽林昀儒高承睿

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