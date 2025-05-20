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塞爾提克若全面清倉　勇士將出手搶攻守兼具「神奇小白」

▲賽爾提克坦圖、懷特，溜馬哈利伯頓。（圖／路透）

▲塞爾提克今夏若全面清倉，傳出勇士將目光鎖定在懷特身上。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克本季衛冕失利，一哥坦圖（Jayson Tatum）還遭逢阿基里斯腱撕裂重傷，下季恐怕也報銷，波士頓團隊薪資預估高達5億美元，聯盟內部普遍認為他們將「全面清倉」，傳出勇士將伺機搶人，鎖定的目標是攻守兼具的後衛懷特（Derrick White）。

《The Ringer》記者穆杜克（Logan Murdock）近日在節目上披露，勇士需要一名能穩住局勢的球員，「我認為懷特就是那樣的球員，是你應該關注的對象。在聯盟內部，大家普遍預期波士頓可能會啟動某種形式的清倉，那麼這樣的球員就值得勇士出手。」

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「你需要一個能防守、能讓隊伍穩定下來的球員，特別是在擁有年輕核心的情況下，懷特能夠站出來承擔這個角色。」穆杜克繼續說道。

▲塞爾提克布朗、懷特。（圖／達志影像／美聯社）

▲懷特本季繳出場均16.4分，三分命中率達38.4%。（圖／達志影像／美聯社）

懷特本季繳出場均16.4分、4.8助攻、4.5籃板，三分命中率達38.4%，身高6呎4吋的他，是聯盟頂尖的攻守兼備後衛之一，無論在哪種體系中幾乎都能「無縫接軌」，尤其適合勇士的體系。

過去幾年，勇士一直尋找能與天王柯瑞（Stephen Curry）共存的2號創造者兼防守者，懷特穩定、防守強、能打無球，完全符合這個條件。

灣區軍團想把握柯瑞「最後巔峰」衝擊總冠軍，懷特是理想的後場搭檔，甚至可說是自巔峰湯普森（Klay Thompson）以來的最佳人選。

▲▼塞爾提克第六人普理查德、懷特。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克總薪資爆表、一哥坦圖重傷，今夏可能全面清倉。（圖／達志影像／美聯社）

不過這筆交易並不容易完成。勇士缺乏非保障合約能匹配薪資，但擁有不少交易籌碼，包括2026年起的首輪選秀權、前場大物庫明加（Jonathan Kuminga），以及合約即將到期的資深中鋒盧尼（Kevon Looney）、後場小將穆迪（Moses Moody）等人。

懷特的新合約為4年1.18億美元，下季起生效，對一位正值巔峰、兩度入選年度防守陣容的後衛來說，這是一份相對合理的合約。若綠衫軍決心要規避「第二層硬上限」，騰出薪資空間並換回年輕資產與選秀權，出清懷特是「可接受」的選項之一。

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Derrick White波士頓塞爾提克Stephen Curry

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