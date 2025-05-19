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約基奇直言金塊敗在「板凳」　4冠軍核心有1人恐成交易籌碼

▲▼雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大、金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊核心是否繼續攜手拚冠成為疑問。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金塊本季再度止步西區準決賽，當家頭牌約基奇（Nikola Jokic）賽後坦言，板凳深度不足是球隊連兩年倒在次輪的主因之一，「我們絕對需要更深的輪替。」不過根據統計，他和其他3位丹佛主將就佔全隊82%的薪資空間，補強空間極為有限。

「你不能指望那些只打了20、30場比賽的球員，在季後賽這種強度下突然上場就能打出好表現，」約基奇指出，「現在看起來，板凳夠深的球隊才是贏家，像溜馬、雷霆、灰狼這些球隊。」

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事實上，金塊替補群在今年季後賽「使用率」排名倒數第2，平均每場11分鐘，僅多於尼克的10.1分鐘，而替補淨效率值為-5.5，在16支季後賽球隊中排第11。反觀雷霆替補場均上場17.6分鐘、淨效率+13.5，高居聯盟第1。

▲▼雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大、金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇賽後坦言「我們絕對需要更深的板凳。」（圖／達志影像／美聯社）

今年休賽季可能成為金塊重整替補陣容的關鍵時機。老將衛斯布魯克（Russell Westbrook）、薩里奇（Dario Saric）將面臨2025-26賽季的球員選項抉擇；中鋒小喬丹（DeAndre Jordan）與前鋒坎查爾（Vlatko Cancar），兩位季後賽幾乎沒上場的球員，則將成為完全自由球員。

但約基奇、莫瑞（Jamal Murray）、小波特（Michael Porter Jr.）與戈登（Aaron Gordon）4大主將就佔全隊82%的薪資空間，莫瑞明年新合約將生效，團隊預計再次超過豪華稅第一層硬上限，稅金預估高達3600萬美元，創下隊史新高。

金塊仍有13名球員在合約內，補強空間極為有限，但過度仰賴先發已成致命傷，一哥約基奇一旦下場，球隊每百回合淨輸近24分，是無法忽視的警訊。

▲▼金塊約基奇、戈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊連2年止步西區準決賽。（圖／達志影像／美聯社）

丹佛休賽季的頭號任務是續約約基奇。他有資格簽下一紙5年2.12億美元的延長合約。另一件需要決定的事，則是是否要續留傷病纏身的小波特，他本季場均18.2分雖創生涯新高，但合約還有兩年、總值逾7900萬美元，若球隊想藉由交易補強，他的合約是最有可能動用的籌碼。

此外，後場新星布勞恩（Christian Braun）頂替波普（Kentavious Caldwell-Pope）後表現亮眼，出賽77場、快攻得分居聯盟之冠，也具備提前續約資格，最長可簽5年，簽約期限為當地時間10月21日。

值得一提的是，金塊在今年選秀會上「無籤」可用，還欠雷霆一枚受保護的首輪籤。但對於一支圍繞約基奇巔峰期打造的球隊而言，重點不在選秀，而在於如何最大化他在場上的每一分鐘，以及更重要的是，如何撐過他不在場上的時刻。

▲▼金塊小波特、籃網強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲小波特合約還剩兩年，若啟動交易補強，他將是最大籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA丹佛金塊Nikola Jokic

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