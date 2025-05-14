運動雲

>

悍將新洋投帥氣抵台！布坎南報到　先發輪值有新血

▲悍將新洋投布坎南抵台 。（圖／富邦悍將提供）

▲悍將新洋投布坎南抵台 。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將外籍戰力再升級！球團剛簽下美籍投手布坎南（David Buchanan），這位擁有美國、日本、韓國職棒豐富經歷的右投已經在14日抵台，展開新一季挑戰。

布坎南職棒生涯亮眼，2014年在美國職棒大聯盟費城人隊初登場，兩年內累積35場先發拿下15勝。2017年轉戰日本職棒東京養樂多燕子隊，效力三季期間共先發62場，投球局數達364.1局，累積20勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2020年，布坎南加盟韓國職棒三星獅隊，成為隊中王牌投手，連續四季單季勝場數超過10場，累積出賽114場，繳出54勝28敗、防禦率3.02的成績，並送出520次三振。2021年更以16勝榮膺韓職勝投王，2022、2023年連續入選KBO明星賽，成績穩定且耀眼。 布坎南一度重返美國職棒體系，8月再度登上大聯盟舞台，並於年初與遊騎兵隊簽約參加春訓，之後在3A擔任球隊輪值先發。

如今，他加入富邦悍將展開新旅程。 富邦悍將球團14日透露，布坎南已經抵達台灣，預計本周完成報到及相關手續，球迷期待早日見到這位韓職勝投王在場上展現實力。從味全龍轉戰來悍將的洋投銳歐4月26日先發提前退場，因左手肘傷勢暫無法出賽，布坎南的加入可以讓悍將獲得頂替的先發戰力。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA衛冕軍遭聽牌後「王牌跟腱撕裂已動刀」　下季可能也報銷

NBA衛冕軍遭聽牌後「王牌跟腱撕裂已動刀」　下季可能也報銷

真的當不了超人！　勇士正式宣布柯瑞G5生死戰缺陣

真的當不了超人！　勇士正式宣布柯瑞G5生死戰缺陣

林威助、郭泓志受邀經典賽　3大旅外名將助陣情蒐團隊　

林威助、郭泓志受邀經典賽　3大旅外名將助陣情蒐團隊　

快訊／溜馬挺進NBA東區冠軍戰　哈利伯頓轟31分淘汰頭號種子騎士

快訊／溜馬挺進NBA東區冠軍戰　哈利伯頓轟31分淘汰頭號種子騎士

快訊／大逆轉！SGA轟31分　雷霆主場撂倒金塊系列賽G5聽牌

快訊／大逆轉！SGA轟31分　雷霆主場撂倒金塊系列賽G5聽牌

快訊／霖霖私密照外流事件　台籃球星林庭謙自清：絕無散佈、外流

快訊／霖霖私密照外流事件　台籃球星林庭謙自清：絕無散佈、外流

里夫斯被點名「肯定被湖人交易」　賭盤看好尼克等3隊成新東家

里夫斯被點名「肯定被湖人交易」　賭盤看好尼克等3隊成新東家

地表最強投手要來了？史金恩茲將代表美國打2026 WBC

地表最強投手要來了？史金恩茲將代表美國打2026 WBC

佐佐木朗希右臂不適！首次進傷兵名單　日媒提下放小聯盟選項

佐佐木朗希右臂不適！首次進傷兵名單　日媒提下放小聯盟選項

郭泰源讚古林控球更穩　聊到自身神獸紀錄秒回：哇賽！廉價勞工

郭泰源讚古林控球更穩　聊到自身神獸紀錄秒回：哇賽！廉價勞工

【爸爸融化❤‍】突聽1歲兒奶音喊「爸爸」超開心XD

熱門新聞

NBA衛冕軍遭聽牌後「王牌跟腱撕裂已動刀」　下季可能也報銷

真的當不了超人！　勇士正式宣布柯瑞G5生死戰缺陣

林威助、郭泓志受邀經典賽　3大旅外名將助陣情蒐團隊　

快訊／溜馬挺進NBA東區冠軍戰　哈利伯頓轟31分淘汰頭號種子騎士

快訊／大逆轉！SGA轟31分　雷霆主場撂倒金塊系列賽G5聽牌

快訊／霖霖私密照外流事件　台籃球星林庭謙自清：絕無散佈、外流

讀者回應

﻿

熱門新聞

1綠軍遭聽牌後「王牌跟腱撕裂已動刀」

2勇士正式宣布柯瑞G5生死戰缺陣

3林威助、郭泓志經典賽　3名將助陣

4哈利伯頓轟31分　溜馬挺進東冠

5SGA轟31分　雷霆大逆轉G5聽牌

最新新聞

1飛力獅手背反覆破皮　餅總點出主因

2林立和新領隊會面　FA話題未談及

3林立重返先發打線：我還活著！

4TPBL季後賽　宣告15名優秀裁判執法

5孫易磊封鎖巨人二軍　連兩戰先發無失分奪第2勝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

【莎呦娜拉～】 #籃籃 義氣球場探班好友 #李多慧 ！

投手變攝手！捕獲野生前中職救援王　 假日南下變寵妻魔人

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

「金孫」古林睿煬旅日不捨　 阿嬤曝祖孫日常：我叫他歐里桑

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366