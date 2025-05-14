悍將新洋投帥氣抵台！布坎南報到　先發輪值有新血

▲悍將新洋投布坎南抵台 。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將外籍戰力再升級！球團剛簽下美籍投手布坎南（David Buchanan），這位擁有美國、日本、韓國職棒豐富經歷的右投已經在14日抵台，展開新一季挑戰。

布坎南職棒生涯亮眼，2014年在美國職棒大聯盟費城人隊初登場，兩年內累積35場先發拿下15勝。2017年轉戰日本職棒東京養樂多燕子隊，效力三季期間共先發62場，投球局數達364.1局，累積20勝。

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2020年，布坎南加盟韓國職棒三星獅隊，成為隊中王牌投手，連續四季單季勝場數超過10場，累積出賽114場，繳出54勝28敗、防禦率3.02的成績，並送出520次三振。2021年更以16勝榮膺韓職勝投王，2022、2023年連續入選KBO明星賽，成績穩定且耀眼。 布坎南一度重返美國職棒體系，8月再度登上大聯盟舞台，並於年初與遊騎兵隊簽約參加春訓，之後在3A擔任球隊輪值先發。

如今，他加入富邦悍將展開新旅程。 富邦悍將球團14日透露，布坎南已經抵達台灣，預計本周完成報到及相關手續，球迷期待早日見到這位韓職勝投王在場上展現實力。從味全龍轉戰來悍將的洋投銳歐4月26日先發提前退場，因左手肘傷勢暫無法出賽，布坎南的加入可以讓悍將獲得頂替的先發戰力。