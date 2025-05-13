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鋼龍「榮譽假」將下二軍！如何突破羅戈？葉總強調團隊氣氛

▲▼鋼龍 。（圖／味全龍提供）

▲鋼龍 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍洋投鋼龍在上一場作客澄清湖面對台鋼雄鷹，僅投5局就失6分、吞下本季首敗。不過今日回到天母主場對戰中信兄弟，找回身手，繳出7局僅失1分的優質內容，飆出8次三振、無四死球，用壓制力證明回穩，成功摘下本季第4勝，不過接下來將到二軍放「榮譽假」，艾璞樂明上一軍先發。

觀察到鋼龍兩場的差別，葉總直言，今天的狀況真的好滿多，「上一次感覺是一場比一場還疲累，但今天整體看起來就是不錯，不論是速度、控球、各方面都很穩定。」他也笑說，這可能和天母主場有關，「在主場可能比較習慣，上一場是在澄清湖。」

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鋼龍本季在主場成績相當亮眼，3場勝投全數來自主場，防禦率僅1.01。總教練葉君璋在賽後透露，鋼龍接下來會到二軍輪休，明天將拉上另一洋投艾璞樂先發。

中信兄弟派出的先發投手羅戈，主投6局失4分（3分責失），飆出8次三振，僅2次保送與1次觸身球，最終吞下敗投，本季一勝難求。

不過葉總仍給予對手高度肯定，「羅戈今天其實投得還是很不錯，內容是棒的。我們打擊、團隊的氛圍算不錯，狀況好就能有表現。」

打擊有所突破，葉總笑說：「這可能要問打擊教練。」整體來說，他認為，球隊氣氛好，自然就會有好的表現。

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