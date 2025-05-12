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「最強阿北」艾夫伯砍31分還是輸　國王BCL資格賽4強碰領航猿

▲▼新北國王最強阿北」艾夫伯。（圖／新北國王提供）

▲新北國王最強阿北」艾夫伯。（圖／新北國王提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

新北國王今（12）日出戰BCL（亞洲冠軍聯賽）東亞區資格賽小組賽最終戰，因應近3周內橫跨3國、共10場賽事的密集賽程，並未全員隨隊前往蒙古。「最強阿北」艾夫伯此戰火力全開猛砍31分，國王仍以73比94不敵蒙古烏蘭巴託野馬，以小組第2晉級，4強賽將對上A組龍頭桃園領航猿，角逐唯一台灣代表資格。

因應近期賽程密集，考量球員身體狀況與整體調度，國王並未全員隨隊前往蒙古參加BCL小組賽最終戰，部分成員留在台灣休息與調整，以備戰接下來的賽事，「新北飆風玫瑰」李愷諺與強森都未隨隊，「林家兄弟」林書豪、林書緯則因身份限制無法參賽。

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40歲的「最強阿北」艾夫伯成為國王此戰最大的火力來源，他上半場就狂砍20分，全場繳出31分，王柏智與蘇士軒各拿11分為本土最亮眼。

▲▼新北國王最強阿北」艾夫伯。（圖／新北國王提供）

國王半場落後8分，末節卻被對手打出21比4的猛攻，最終以21分差吞敗，小組賽戰績為4勝2敗，拉出4連勝的野馬隊因握有對戰優勢，提前鎖定B組龍頭，國王則為分組第2，雙雙晉級4強。國王準決賽將碰上領航猿上演「台灣內戰」，勝者將獲得代表台灣出戰會內賽的資格。

這場TPBL與PLG本季龍頭的對決，預計在5月30日舉行，但目前面臨場地協調與賽程衝突問題，這一天國王也有TPBL季後賽賽程。

關鍵字： 籃球BCL新北國王桃園領航猿

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