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陳傑憲看古林完封是台灣之光　原先擔憂控球激讚「昨天無敵耶」　

▲▼ 古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者楊舒帆／台北報導

古林睿煬11日在北海道火腿主場投出「麥達克斯（Maddux）式完封」，統一獅當天在花蓮的比賽因雨延賽，全隊一起在休息室關注比賽轉播。古林睿煬以98球完美封鎖樂天金鷲，這樣的表現讓身在台灣、跨海觀戰的前隊友們都感到欣慰與驕傲。陳傑憲坦言，「原本對控球有點擔心，但他昨天無敵耶！」

當比賽結束、完封勝確定的瞬間，包含「餅總」林岳平在內的全隊在休息室見證這個榮耀時刻，餅總也激動喊出：「回家了！」

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陳傑憲回憶當下氛圍表示：「這真的是老天爺安排好的。因為下雨，我們才能專心看古林的比賽。他不只是統一獅出產的選手，更是台灣之光，相信大家應該都有看到他的精彩表現。」

他也補充：「當初古林去日本時，我就知道他的球威絕對有壓制力，雖然控球方面可能還有一點擔心，但他昨天真的無敵耶！投了9局，用球不到100顆。我們早上11點到球場後，就一直看他投球到最後，總教練（餅總）最後說：『OK！收！』」

陳傑憲進一步指出，台灣投手在日職投出完封勝，上一位是陽耀勳學長，更早之前是陳偉殷學長。「隔這麼久，又有古林達成，我相信在場最開心的應該是劉基鴻（古林從國小到高中的學弟），很替他開心，期待他能維持下去，為台灣做出貢獻，身為同隊的學長，以及台灣球員都很努力地為他加油。」

關鍵字： 棒球古林睿煬完封台灣日職

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