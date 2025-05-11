G3低迷僅得4分！賽後未受訪　哈利伯頓澄清「未躲避媒體」

▲溜馬哈利伯頓G3發揮失常僅得4分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

溜馬明星後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在東區準決賽G3表現失常，全場僅得4分，球隊也以104比126大敗給騎士。賽後爆出他未現身受訪，被外界質疑「躲媒體」，對此哈利伯頓親自出面澄清。

哈利伯頓在今（11）日受訪時表示，「我幾乎每場比賽後都會接受訪問，如果賽後沒出現，這不一定是我能決定的，我控制不了這些事。現在你們不就在問我問題嗎？想問昨天的事，我都會回答。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他強調自己絕不會逃避，「我人生遇過比昨天更艱難的時刻，所以有什麼想問的，我人都在這裡回答。如果有人說我昨天故意不出面，大可以直接發問，我不會逃避問題，想問就來問吧。」

▲哈利伯頓被質疑躲避媒體。（圖／達志影像／美聯社）

根據《The Athletic》記者博伊德（James Boyd）報導，溜馬當晚公關團隊決定不讓哈利伯頓出席媒體訪問。根據NBA規定，多數比賽後須提供至少2名球員受訪，通常由表現亮眼者出席，即便哈利伯頓當晚手感不佳，身為球隊核心的他依然備受矚目，也因此引發了這場誤會。

系列賽目前溜馬仍以2比1領先，G4將於台灣時間明（12）日上午8點開打，哈利伯頓誓言帶領球隊在主場穩住優勢。