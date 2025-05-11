運動雲

>

G3低迷僅得4分！賽後未受訪　哈利伯頓澄清「未躲避媒體」

▲▼溜馬哈利伯頓G3發揮失常僅得4分。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬哈利伯頓G3發揮失常僅得4分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

溜馬明星後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在東區準決賽G3表現失常，全場僅得4分，球隊也以104比126大敗給騎士。賽後爆出他未現身受訪，被外界質疑「躲媒體」，對此哈利伯頓親自出面澄清。

哈利伯頓在今（11）日受訪時表示，「我幾乎每場比賽後都會接受訪問，如果賽後沒出現，這不一定是我能決定的，我控制不了這些事。現在你們不就在問我問題嗎？想問昨天的事，我都會回答。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他強調自己絕不會逃避，「我人生遇過比昨天更艱難的時刻，所以有什麼想問的，我人都在這裡回答。如果有人說我昨天故意不出面，大可以直接發問，我不會逃避問題，想問就來問吧。」

▲▼溜馬哈利伯頓G3發揮失常僅得4分。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓被質疑躲避媒體。（圖／達志影像／美聯社）

根據《The Athletic》記者博伊德（James Boyd）報導，溜馬當晚公關團隊決定不讓哈利伯頓出席媒體訪問。根據NBA規定，多數比賽後須提供至少2名球員受訪，通常由表現亮眼者出席，即便哈利伯頓當晚手感不佳，身為球隊核心的他依然備受矚目，也因此引發了這場誤會。

系列賽目前溜馬仍以2比1領先，G4將於台灣時間明（12）日上午8點開打，哈利伯頓誓言帶領球隊在主場穩住優勢。

關鍵字： NBA溜馬哈利伯頓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「抱歉，李洋」王齊麟奪冠後搞笑致歉　曝前搭檔場邊用心加持

「抱歉，李洋」王齊麟奪冠後搞笑致歉　曝前搭檔場邊用心加持

快訊／強！古林睿煬98球生涯首次完封勝　火腿4比0獲勝

快訊／強！古林睿煬98球生涯首次完封勝　火腿4比0獲勝

遭古林睿煬98球完封　樂天監督嘆：他的球質很強，再這樣不行！

遭古林睿煬98球完封　樂天監督嘆：他的球質很強，再這樣不行！

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

新庄小聲請求投教成全古林睿煬完封勝　絕讚投球幽默語錄曝光

新庄小聲請求投教成全古林睿煬完封勝　絕讚投球幽默語錄曝光

古林今先發！火腿輪值豪華投教苦笑　金村尚真完投勝竟遭2度下放

古林今先發！火腿輪值豪華投教苦笑　金村尚真完投勝竟遭2度下放

98球超省力完封勝感謝隊友相挺　古林睿煬：想再多站幾次英雄台

98球超省力完封勝感謝隊友相挺　古林睿煬：想再多站幾次英雄台

繼陽耀勳後13年首人　古林睿煬日職壓制完封寫台灣投手紀錄

繼陽耀勳後13年首人　古林睿煬日職壓制完封寫台灣投手紀錄

大谷翔平連8戰安打登OPS榜首　道奇第3度遭完封陷分區龍頭危機

大谷翔平連8戰安打登OPS榜首　道奇第3度遭完封陷分區龍頭危機

「可愛的臉投球卻很猛！」古林睿煬完封勝火速圈粉　投球精華熱映

「可愛的臉投球卻很猛！」古林睿煬完封勝火速圈粉　投球精華熱映

李多慧拆丸子頭痛到慘叫　嘆：沒有痛苦就沒有美麗

熱門新聞

「抱歉，李洋」王齊麟奪冠後搞笑致歉　曝前搭檔場邊用心加持

快訊／強！古林睿煬98球生涯首次完封勝　火腿4比0獲勝

遭古林睿煬98球完封　樂天監督嘆：他的球質很強，再這樣不行！

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

新庄小聲請求投教成全古林睿煬完封勝　絕讚投球幽默語錄曝光

古林今先發！火腿輪值豪華投教苦笑　金村尚真完投勝竟遭2度下放

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「抱歉，李洋」王齊麟奪冠後致歉

2快訊／強！古林睿煬98球生涯首次完封勝　火腿4比0獲勝

3遭古林完封　樂天監督讚球質很強

4「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評

5新庄小聲請求投教成全古林睿煬完封勝

最新新聞

1G3低迷未受訪　哈利伯頓澄清沒躲媒體

2灰狼蟻人聽了隊友建議　下半場大爆發

3拜仁傳奇穆勒主場最後一舞完美謝幕

4古林睿煬感性告白：這一勝送給阿嬤

5周天成曝洛杉磯奧運是追夢終點站

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【太驚喜！】下雨了…媽祖急找駐駕點　直衝海鮮餐廳客人超驚訝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366