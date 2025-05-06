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林泓育喊風大「咻咻吹」　意外平射砲締連16季開轟：我只想跑二壘

記者楊舒帆／新北報導 

樂天桃猿資深主砲林泓育6日對富邦悍將敲出本季首轟，不僅幫助球隊奠定勝基，更在個人生涯寫下兩項重要紀錄──累計208轟、900得分，成為中職史上第4位達成900得分的球員，並完成連續16季開轟壯舉，現役僅次於林智勝的21季聯盟紀錄。

▲林泓育。（圖／樂天桃猿提供）

▲林泓育。（圖／樂天桃猿提供）

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林泓育此戰擔任第4棒指定打擊，賽前連3場熄火，此役首打席即敲二壘飛球，第2打席以高飛犧牲打送回分數，第3打席於5局上轟出低飛全壘打，球剛好飛越左外野全壘打牆，也替個人生涯紀錄再添兩筆。中職史上達900得分者僅有彭政閔（1090）、張泰山（1075）、林智勝（1066）與林泓育。

面對這發紀錄全壘打，林泓育笑說其實當下完全沒想到會形成全壘打，「今天風很大，咻咻吹，打出去當下其實目標是二壘，很怕死在二壘，就是催蕊（拼命）跑。等到隊友鼓譟才知道過了。」之後再度上壘後，靠林子偉三壘安打繞壘回來，他自嘲：「還可以在那邊跑，我就跑吧！」

談到連續16季開轟這項紀錄，他坦言不會特別設定全壘打，「我的第4棒跟別人不一樣，不是靠力量去轟，而是依球隊需要調整角色。」以第一打席面對黃保羅為例，他說，「他的球不好掌握，只是想把三壘跑者送回來，我現在能力沒像以前那麼好，只希望盡力幫助球隊得分。」

關鍵字： 棒球林泓育中職紀錄樂天

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